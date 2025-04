Millores de seguretat a la xarxa viària

La carretera de la Comella reobre completament durant la Setmana Santa per facilitar la mobilitat

Els treballs d'estabilització del talús es reprendran el dimarts vinent amb previsió d'acabar-se abans del divendres

El Comú d’Andorra la Vella ha anunciat la reobertura total de la carretera de la Comella a partir d’aquest dijous a la tarda, coincidint amb els dies festius de Setmana Santa. La mesura vol garantir una millor fluïdesa en la mobilitat entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany durant un dels períodes amb més desplaçaments de l’any.

Els treballs d’estabilització del talús, que han comportat restriccions al trànsit amb pas alternatiu regulat per semàfors, quedaran temporalment aturats i es reprendran dimarts vinent, 22 d’abril. A partir d’aquesta data, i fins divendres 25 d’abril, es restablirà la circulació alterna per tal de culminar les obres, amb l’objectiu de reobrir completament la via de manera definitiva.

La intervenció, que se centra al punt quilomètric 4,6, té com a principal objectiu garantir la seguretat dels usuaris davant possibles despreniments de rocs. El projecte va ser adjudicat el novembre passat a l’empresa Edicom, amb un pressupost de 177.264 euros.

Amb aquesta actuació, el Comú busca minimitzar l’impacte de les obres sobre la mobilitat i assegurar una connexió segura i eficient entre les dues parròquies.