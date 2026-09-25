Andorra podrà recórrer als laboratoris de referència espanyols per analitzar malalties animals transmissibles

Andorra i Espanya treballen en un nou protocol de cooperació perquè els laboratoris de referència del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació espanyol puguin prestar serveis d’anàlisi especialitzada al Principat en cas que sigui necessari davant de malalties animals transmissibles. L’acord, que es vol enllestir durant els pròxims mesos i signar abans de finals d’any, busca reforçar la capacitat del país en matèria de control i vigilància sanitària animal.
«Aquesta col·laboració permetrà a Andorra continuar reforçant els mecanismes de prevenció, vigilància i resposta davant possibles emergències sanitàries, alhora que consolida una cooperació estratègica amb un soci de primer nivell com és Espanya», ha remarcat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. El protocol permetria així recórrer als laboratoris espanyols per efectuar les anàlisis especialitzades que siguin necessàries davant possibles casos de malalties transmissibles entre animals.
«Aquesta col·laboració permetrà a Andorra continuar reforçant els mecanismes de prevenció, vigilància i resposta davant possibles emergències sanitàries» – Guillem Casal
La nova línia de cooperació s’ha abordat durant una reunió bilateral entre Casal i el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’Espanya, Luis Planas, celebrada a Còrdova en el marc de la XII Conferència Iberoamericana de Ministres d’Agricultura i Pesca. La trobada també ha servit per fer balanç de la col·laboració que mantenen els dos països i abordar altres possibilitats de treball conjunt en els àmbits de la producció agropecuària, la salut animal i la salut vegetal.
Els dos ministres també han tractat el funcionament del protocol tècnic acordat per facilitar el retorn dels palets i altres embalatges de fusta procedents de la Unió Europea, un mecanisme que ha de garantir-ne la traçabilitat i el compliment de les condicions fitosanitàries. Andorra i Espanya han reiterat, a més, la voluntat de continuar aprofundint en la cooperació bilateral, especialment a través de les reunions trilaterals de salut animal que el Principat manté anualment amb Espanya i França.
Durant la conferència, Casal ha participat en diferents sessions dedicades a la innovació, la digitalització i la cooperació sanitària i fitosanitària. En aquest context, ha exposat l’aplicació de noves tecnologies a la ramaderia extensiva de muntanya a Andorra, amb eines destinades a la gestió de les explotacions, la productivitat, el benestar animal i el seguiment sanitari. El ministre també ha presentat l’experiència del país amb l’enfocament ‘Una Sola Salut’, que inclou actuacions relacionades amb les zoonosis, la vigilància de vectors, la resistència als antimicrobians i els efectes del canvi climàtic sobre la salut.