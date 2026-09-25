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  • Conferència Iberoamericana de Ministres d'Agricultura i Pesca. | Gobierno de España
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Nou protocol

Andorra podrà recórrer als laboratoris de referència espanyols per analitzar malalties animals transmissibles

Es treballa en un protocol perquè els centres espanyols facin anàlisis especialitzades al país, amb la previsió de signar-lo abans de finals d’any

Andorra i Espanya treballen en un nou protocol de cooperació perquè els laboratoris de referència del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació espanyol puguin prestar serveis d’anàlisi especialitzada al Principat en cas que sigui necessari davant de malalties animals transmissibles. L’acord, que es vol enllestir durant els pròxims mesos i signar abans de finals d’any, busca reforçar la capacitat del país en matèria de control i vigilància sanitària animal.

«Aquesta col·laboració permetrà a Andorra continuar reforçant els mecanismes de prevenció, vigilància i resposta davant possibles emergències sanitàries, alhora que consolida una cooperació estratègica amb un soci de primer nivell com és Espanya», ha remarcat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. El protocol permetria així recórrer als laboratoris espanyols per efectuar les anàlisis especialitzades que siguin necessàries davant possibles casos de malalties transmissibles entre animals.

«Aquesta col·laboració permetrà a Andorra continuar reforçant els mecanismes de prevenció, vigilància i resposta davant possibles emergències sanitàries» – Guillem Casal

La nova línia de cooperació s’ha abordat durant una reunió bilateral entre Casal i el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’Espanya, Luis Planas, celebrada a Còrdova en el marc de la XII Conferència Iberoamericana de Ministres d’Agricultura i Pesca. La trobada també ha servit per fer balanç de la col·laboració que mantenen els dos països i abordar altres possibilitats de treball conjunt en els àmbits de la producció agropecuària, la salut animal i la salut vegetal.

Els dos ministres també han tractat el funcionament del protocol tècnic acordat per facilitar el retorn dels palets i altres embalatges de fusta procedents de la Unió Europea, un mecanisme que ha de garantir-ne la traçabilitat i el compliment de les condicions fitosanitàries. Andorra i Espanya han reiterat, a més, la voluntat de continuar aprofundint en la cooperació bilateral, especialment a través de les reunions trilaterals de salut animal que el Principat manté anualment amb Espanya i França.

Durant la conferència, Casal ha participat en diferents sessions dedicades a la innovació, la digitalització i la cooperació sanitària i fitosanitària. En aquest context, ha exposat l’aplicació de noves tecnologies a la ramaderia extensiva de muntanya a Andorra, amb eines destinades a la gestió de les explotacions, la productivitat, el benestar animal i el seguiment sanitari. El ministre també ha presentat l’experiència del país amb l’enfocament ‘Una Sola Salut’, que inclou actuacions relacionades amb les zoonosis, la vigilància de vectors, la resistència als antimicrobians i els efectes del canvi climàtic sobre la salut.

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