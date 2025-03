Reforç de la natura en els espais urbans

La capital posa en coneixement la instal·lació de 16 noves caixes niu per fomentar la biodiversitat

La corporació anuncia que la iniciativa es complementarà amb la col·locació de menjadores en diferents punts estratègics de la parròquia

El Comú d’Andorra la Vella ha instal·lat 16 caixes niu al Parc Central i al nou parc del Cedre de Santa Coloma amb l’objectiu de promoure així la biodiversitat a la parròquia. La iniciativa s’emmarca en l’estratègia de millora dels espais verds urbans i de protecció del medi ambient impulsada per la mateixa corporació.

Es fa saber que amb la col·locació d’aquests refugis, es vol facilitar espais de nidificació a espècies protegides presents als parcs o als seus voltants i promoure el respecte per la natura entre la població local. Val a dir que el projecte també incentiva l’observació d’ocells, alhora que es converteix en un recurs pedagògic per fomentar el coneixement de la fauna local per part de la ciutadania.

Aquesta iniciativa, fan saber, es complementa amb la instal·lació de menjadores en diversos punts estratègics. “Volem apropar la fauna autòctona a la població, com el pinsà comú, el pit-roig i els pardals, per generar consciència mediambiental i fomentar la diversitat”, ha manifestat sobre l’assumpte el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes.

Amb la mencionada acció, el Comú d’Andorra la Vella reforça la connexió entre la natura i els espais urbans, i consolida al mateix temps el seu compromís amb polítiques ambientals responsables que contribueixen a la preservació de la biodiversitat i a la millora activa de la qualitat de vida de la ciutadania.