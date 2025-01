La capital inicia la reforma integral de l’Estadi Comunal

El Comú d’Andorra la Vella ha donat ja el tret de sortida a la reforma i embelliment de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, uns treballs que es van adjudicar en una sessió de consell de Comú celebrada el passat 5 de desembre i que tenen un cost de 513.936 euros.

Concretament, es repararan les fissures i desperfectes de la graderia, es renovaran els seients, se substituiran les lluminàries actuals per tecnologia LED i es faran ajustos a les baranes i passadissos per millorar l’accessibilitat. També es renovarà la façana amb nous panells d’alumini, les grades descobertes i les escales. El paviment de l’accés principal també es remodelarà i es col·locarà un nou rètol exterior. La previsió és que aquesta obra estigui enllestida en tres mesos i que, per tant, estigui ja a punt de cara a la celebració dels Jocs dels Petits Estats.

En un vídeo compartit pel Comú a xarxes socials, el cònsol major, Sergi González, destaca que es tracta d’una “reforma que ja tocava” després que en vuit anys l’anterior corporació invertís 60.000 euros i que, per tant, no es fessin grans treballs. En aquest sentit, reivindica que des de l’actual majoria es tenia clar que aquesta era una de les “inversions clares” que calia fer i que per aquest motiu, de seguida que van arribar al Comú, van començar a fer “una anàlisi” per saber quins treballs s’havien de dur a terme.

Es va decidir actuar en dues fases després de parlar amb federacions, clubs i usuaris. Una consistia a refer el tartan, una millora que ja s’ha dut a terme posant fins i tot la corda necessària perquè la pista estigui homologada per a les proves esportives. En una segona fase s’encararà la necessitat copsada de tenir “uns accessos més adequats, reparar adequar i condicionar la zona de gimnàs i buscar una nova zona d’emmagatzematge del material”, segons posa en relleu el mandatari comunal.