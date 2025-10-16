Andorra la Vella impulsa el concurs ‘El nutriplat del xef’ per promoure la gastronomia saludable

‘Cuinem el futur d’Andorra la Vella’ és el projecte en el marc del qual el comú vol reforçar la competitivitat i dinamitzar el sector de la restauració. I una de les primeres iniciatives que surten d’aquest projecte és el concurs ‘El nutriplat del xef’, una iniciativa del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes que té com a objectiu “donar valor a la restauració local, al producte de proximitat i a l’alimentació saludable i equilibrada”, tal com ha explicat la vicepresidenta del col·legi, Berta Jiménez.
La proposta està oberta a tots els bars i restaurants de la parròquia (el cònsol major, Sergi González, ha detallat que es calcula que hi ha uns 390 restauradors) que hauran de fer una proposta que posteriorment serà avaluada per un jurat. Aquesta iniciativa es concep com una “prova pilot” i en aquest sentit el cònsol major ha posat en relleu que caldrà veure quina és l’acceptació per part del sector per, de cara al futur, fer les adaptacions que escaiguin. De totes maneres, ha reconegut que es tracta d’un projecte que té “recorregut” i que, per tant, en el futur podria anar evolucionant.
Els restauradors hauran de plasmar en una fitxa la seva proposta i per fer-ho tindran un termini de dos mesos. Posteriorment, un jurat en què també hi haurà ciutadans escolliran la recepta més equilibrada, la més sostenible, la més creativa i la que ha tingut una major votació entre els ciutadans. La idea és poder editar un llibret amb aquestes propostes gastronòmiques de tal manera que es pugui “donar més visibilitat al talent gastronòmic” i incidir en la importància d’una “alimentació saludable”, tal com ha reivindicat Jiménez.
“Demostrar que tant la gastronomia com la salut van de la mà, poden coexistir i que una recepta saludable, creativa i propera és completament viable” això és en definitiva el que cerca aquest concurs, segons Jiménez, que també ha apel·lat al “toc de plaer” de la gastronomia.
González ha recordat que ‘Cuinem el futur d’Andorra la Vella’ vincula “gastronomia, salut i producte local” tres aspectes que considera que són “vitals per donar identitat i marca a la restauració d’Andorra la Vella”.