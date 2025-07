Mobilitat

El comú de la capital crea noves places d’aparcaments per a motocicletes i habilita un carril d’incorporació al Fener

Andorra la Vella reordena diversos carrers de Prada Ramon per millorar la mobilitat i fer-la més eficient en una zona d’elevat flux de vehicles

El Comú d’Andorra la Vella ha reordenat diversos carrers de Prada Ramon per millorar la mobilitat i fer-la més eficient, especialment en una zona en creixement comercial i d’elevat flux de vehicles. Entre les principals novetats, destaca la creació de noves places d’aparcament per a motocicletes i l’habilitació d’un carril de circulació per facilitar l’accés a l’aparcament del Fener. Concretament, s’han habilitat 14 places d’estacionament per a motos al carrer del Fener, així com 11 més al carrer Sant Salvador. A banda, s’ha implantat un doble carril en el tram inferior del carrer del Fener. Aquesta mesura, impulsada pel servei de Circulació, permet disposar d’un carril d’accés a l’aparcament del Fener, evitant que els vehicles que hi volen estacionar bloquegin el trànsit.

El carril que s’ha habilitat a la zona del Fener. | Comú d’Andorra la Vella