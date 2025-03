Control del medi ambient

La capital aprova un suplement de 20.000 euros per a millorar les condicions de les colònies de gats

Paral·lelament a les millores del pla integral d'higiene, el Comú ha tret un edicte per buscar un gestor de fauna urbana que cuidi aquests animals

El Comú d’Andorra la Vella ha aprovat un suplement de crèdit de 20.000 euros per millorar la gestió i control de les colònies de gats a la parròquia. Aquesta partida, tal com va explicar el conseller de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, en la sessió de Consell de Comú tingut lloc aquest dijous passat, es destinarà a la compra de menjar, material per adequar les casetes, les menjadores, la retolació i els xips, en definitiva, per garantir “el bon estat de cadascuna d’aquestes colònies”, com va apuntar el mateix.

Aquesta acció forma part de les actuacions incloses en el pla integral d’higiene que té com a objectiu “millorar la neteja de la parròquia”, va remarcar Cabanes. De manera paral·lela, la corporació ha tret un edicte per contractar un gestor de fauna urbana que s’encarregarà de coordinar i gestionar “de manera més eficient” aquests animals. En particular, aquesta nova figura que s’incorporarà, se centrarà en el control de les colònies de gats i els coloms.

Sanejament dels recintes esportius

Altrament, a la sessió plenària també es va contractar una empresa que ha de fer la neteja de diferents instal·lacions esportives de la parròquia. L’adjudicatària durà a terme aquests treballs per un termini de quatre anys i per un import de 230.000 euros a l’any.

Per això, l’empresa s’encarregarà de fer la neteja dels Serradells, per un import de 185.000 euros a l’any; de l’estadi comunal i la sala polivalent (35.000 euros anuals), com també la de certs parcs amb instal·lacions esportives com el de la Serradora, el de Prat Salit i el parc Central, per un import de 10.000 euros a l’any. Cal destacar que els dos punts de l’ordre del dia van rebre el suport de tots els consellers comunals.