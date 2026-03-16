La campanya de donació de sang del 23 de març ja suma 25 inscrits i fa una crida a la ciutadania a participar

Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Joan Saurí, Natalia De Felipe i Alain Cabanes, a la presentació de la setena campanya de donació de sang. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Setena campanya solidària al pavelló

“Fins al moment ja hi ha 25 inscripcions”. Així ho ha explicat el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, en la presentació de la setena edició de la campanya de donació de sang “La jugada que suma vides”, que se celebrarà dilluns 23 de març entre les 12.00 i les 20.00 hores a la pista del Pavelló Toni Martí. La iniciativa està impulsada per la Creu Roja Andorrana amb la col·laboració del MoraBanc Andorra i el Govern d’Andorra, i compta també amb el suport del SAAS i del Banc de Sang i Teixits.

Les inscripcions es poden formalitzar fins al mateix dia de la jornada, a través d’un codi QR present als cartells informatius o mitjançant els enllaços disponibles a la pàgina web i a les xarxes socials de la Creu Roja. Tot i això, Saurí ha recordat que les persones que no s’hagin registrat prèviament també poden presentar-se al pavelló. “La gent que no s’ha inscrit, que vingui, que passi pel pavelló”, ha afirmat, tot indicant que l’organització intentarà encabir tots els participants possibles.

Els organitzadors esperen una participació similar o superior a la de l’any passat, quan 206 persones van acudir a la jornada i 177 van poder fer la donació de manera efectiva, amb la incorporació de 24 nous donants. Segons Saurí, aquesta renovació és essencial per mantenir el sistema. “Cada campanya incorpora nous donants i això ens permet mantenir les reserves i arribar a unes 1.500 donacions efectives anuals, que és una dada molt important per al país”, ha indicat.

Pel que fa a les reserves de sang, el responsable de la Creu Roja ha remarcat que la necessitat és constant. Les reserves acostumen a situar-se entre 4.000 i 7.000 bosses, una quantitat que pot cobrir aproximadament una setmana de necessitats. “Sempre en fa falta”, ha afirmat, tot recordant que situacions excepcionals poden generar increments sobtats de la demanda.

Cal recordar que per participar en la campanya, els donants han de tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos, trobar-se en bon estat de salut i respectar un interval aproximat de tres o quatre mesos entre donacions.

La responsable de Responsabilitat Social Corporativa del BC MoraBanc Andorra, Natàlia De Felipe, ha destacat la voluntat de convertir l’esport en un altaveu de solidaritat. “No només parlem d’una campanya, sinó d’una crida a la solidaritat. Demanem a la societat andorrana que dediqui trenta minuts del seu temps a un gest que pot tenir un impacte directe en la vida de moltes persones”, ha assenyalat.

El secretari General de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, amb la responsable de Social Corporativa i Protocol del Bàsquet Club Morabanc Andorra, Natalia De Felipe, i el secretari d'Estat de Joventut i Esport, Alain Cabanes, a la presentació de la donació de sang.

Com a gest d’agraïment, totes les persones que participin en la jornada rebran dues invitacions per al partit del BC MoraBanc Andorra contra el Baskonia del 29 de març. “El més important per nosaltres és omplir el pavelló de solidaritat i de donacions, però també volem agrair aquest gest convidant els participants a gaudir d’un partit amb nosaltres”, ha afegit De Felipe.

Des del Govern, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha destacat la importància d’aquest tipus d’iniciatives. “Des del Govern volem felicitar la Creu Roja Andorrana i el MoraBanc Andorra per impulsar una campanya com aquesta. És un acte molt important i animem tota la població a participar-hi”, ha afirmat. També ha avançat que es treballarà perquè la iniciativa arribi al màxim de persones possible, també a través de les federacions esportives.

Llegir

Durant la presentació també s’ha informat que, a causa de canvis a la via pública a l’entorn del pavelló, l’accés a la jornada es farà per la part inferior del Pavelló Toni Martí, on hi haurà voluntaris i personal de l’organització per orientar els participants.

El secretari General de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí. | Marvin Arquíñigo

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu