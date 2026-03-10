ATIDA impulsa la campanya ‘La vida continua’ per sensibilitzar sobre la donació d’òrgans, cèl·lules i teixits

L’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) ha posat en marxa la campanya ‘La vida continua’, una iniciativa destinada a apropar a la ciutadania la realitat de la donació d’òrgans, cèl·lules i teixits i a informar sobre les possibilitats actuals de donació al país.
Els primers cartells ja s’han instal·lat aquesta setmana en diversos suports publicitaris als carrers del país i s’aniran mostrant progressivament en diferents punts durant els pròxims mesos. La iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’empresa gestora d’espais publicitaris VSA i a la participació de l’organització de la Copa del Món d’esquí Andorra 2026.
‘La vida continua’, una expressió que vol transmetre esperança i convidar els ciutadans a reflexionar sobre la importància de la donació
La campanya presenta també el nou lema de sensibilització d’ATIDA, ‘La vida continua’, una expressió que vol transmetre esperança i convidar els ciutadans a reflexionar sobre la importància de la donació. El missatge pretén captar l’atenció dels vianants amb una frase propera i reconeixible que cadascú pot interpretar des de la seva pròpia experiència.
Els cartells inclouen un disseny amb una línia gràfica que recorda el batec del cor, símbol de vida i d’esperança per a moltes persones que esperen un trasplantament. També incorporen un codi QR que dirigeix a una pàgina informativa amb dades actualitzades sobre la donació a Andorra i informació pràctica per a aquells que vulguin informar-se o prendre la decisió de ser donants.
Actualment, el Principat disposa d’un marc legal que regula la donació i el trasplantament amb garanties a través de la Llei 34/2018 d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang. Avui dia ja són possibles diferents tipus de donació, com la de sang, medul·la òssia, sang de cordó umbilical, còrnia o la donació renal en viu entre familiars.
Segons les previsions del sistema sanitari, durant el 2026 es preveu iniciar la donació de multiteixits i el 2027 la donació d’òrgans, un pas que ha de permetre consolidar el model de donació al país.
Des de l’entitat recorden que fer-se donant és una decisió personal, però recomanen comunicar-la a la família, ja que en el moment de la donació els familiars són consultats. “Darrere de cada donació hi ha una vida que pot continuar. Amb aquesta campanya volem recordar que informar-se i parlar-ne amb la família és un pas important per fer possible aquest gest de solidaritat”, ha destacat el president d’ATIDA, Toni Gamero.