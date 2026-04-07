La banca andorrana tanca l’exercici 2025 registrant 176 milions de benefici i 113.248 milions en recursos gestionats

La banca andorrana ha tancat l’exercici 2025 amb un benefici agregat de 176 milions d’euros, xifra que representa un increment de l’1% respecte a l’any anterior. En el mateix període, el volum total de recursos gestionats de clients —incloent dipòsits, fons d’inversió i mandats— s’ha situat en 113.248 milions d’euros, un 21% més que el 2024, mentre que els dipòsits han crescut un 6%. Augmenta així l’atractiu i la capacitat de la banca andorrana per captar i retenir capital, segons ho ha definit Andorra Banking.
El sector manté un model de negoci equilibrat entre banca comercial i privada, amb presència internacional i una clara orientació cap a la sostenibilitat i la rendibilitat. La rendibilitat sobre recursos propis (ROE) s’ha situat en el 9,52%, en línia amb la mitjana europea, mentre que la rendibilitat sobre actius (ROA) ha assolit el 0,77%, per sobre dels estàndards del continent. “Les entitats andorranes presenten una sòlida posició de capital i uns nivells de liquiditat per sobre de la mitjana europea, fet que reforça la resiliència del sistema davant entorns econòmics canviants”, ha defensat la directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, tot afegint que “comptar amb un sector bancari robust i ben capitalitzat és essencial per impulsar la competitivitat del país i garantir un suport al creixement de l’economia andorrana”.
Les ràtios de solvència i liquiditat continuen mostrant la fortalesa estructural del sistema financer andorrà. La ràtio CET1 arriba al 17,16%, superant la mitjana europea, mentre que la liquiditat (LCR) se situa en el 257%, molt per sobre del mínim regulador. També destaca la ràtio de finançament estable neta (NSFR), que arriba al 177%, evidenciant una base de finançament sòlida i estable a llarg termini. Paral·lelament, la morositat es redueix fins a un mínim històric de l’1,5%, gràcies a una gestió prudent del risc i al bon comportament de l’economia.
El paper del sector en el creixement econòmic del país es manté clau. La inversió creditícia total ha arribat als 5.561 milions d’euros, un 10% més que l’any anterior, representant el 140% del PIB. Durant el 2025, s’han canalitzat 1.599 milions en nou finançament, amb un fort increment de les hipoteques i dels préstecs a empreses i particulars. Aquest dinamisme també s’ha reflectit en l’augment dels pagaments amb targeta, que han crescut un 11% fins a situar-se en 1.994 milions d’euros.
El Fons Monetari Internacional destaca la importància del sistema financer andorrà com un dels pilars de l’economia del país, posant en valor la seva diversificació i capacitat de resistència davant escenaris adversos. Des del sector, es remarca que la solidesa del capital i els elevats nivells de liquiditat són factors clau per garantir la competitivitat i continuar donant suport al desenvolupament econòmic d’Andorra. Les dades presentades corresponen a un avançament dels resultats a 31 de desembre del 2025 i resten pendents de revisió i aprovació definitiva.