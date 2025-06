Banca

La 47a edició de les estades formatives d’estiu de Creand compta amb fins a 32 joves

El banc promou també la tercera edició del programa Creand Summer Innovation Challenge, una iniciativa que complementa les estades

Creand Crèdit Andorrà dona el tret de sortida a la 47a edició de les estades formatives d’estiu per a joves. Aquest any, 32 estudiants de grau universitari o màster en formen part, i s’integren durant els mesos de juliol i agost en diferents àrees de l’entitat, des de la xarxa d’oficines als departaments de serveis centrals. El banc promou, a més, la tercera edició del programa Creand Summer Innovation Challenge, una iniciativa que complementa les estades i a la qual s’hi poden apuntar els joves que hi estiguin interessats.

Enguany, aquesta iniciativa, emmarcada dins de les estades d’estiu, consisteix en diverses sessions de treball i seguiment amb experts de l’entitat, en les quals els assistents desenvoluparan les seves idees al voltant del servei i de l’espai de les oficines físiques del futur, conjuntament amb l’equip d’Innovació del banc. Durant tot l’estiu rebran tutorització constant i un certificat de participació al final del programa. El Creand Summer Innovation Challenge els permet adquirir coneixements de ‘design thinking’, així com habilitats en treball en equip multidisciplinari, pensament crític, comunicació efectiva i proactivitat.