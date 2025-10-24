La 46a Fira d’Andorra la Vella arrenca amb estands plens i veus ‘diverses’ en una jornada de participació i proximitat

La 46a edició de la Fira d’Andorra la Vella ha obert portes aquest divendres amb una notable afluència de públic i gairebé dos-cents expositors repartits entre empreses, entitats i institucions. L’esdeveniment, que s’allargarà fins diumenge, ha tornat a convertir-se en un espai de trobada per a projectes socials, iniciatives culturals i propostes comercials que busquen apropar-se a la ciutadania.
Al llarg del primer dia, l’activitat als estands ha estat constant, amb visitants que hi han acudit tant per interès professional com per lleure. Des del Fòrum de la Joventut d’Andorra, han explicat que la seva presència a la Fira té com a objectiu principal “donar a conèixer una enquesta sobre drets laborals” adreçada a joves d’entre 15 i 35 anys, tot sota l’objectiu que “la conegui el màxim de gent i poder treure resultats útils per fer l’informe”. “Al matí hem tingut menys participació, perquè molta gent jove està treballant o estudiant, però a la tarda hi ha molta més afluència”, han assenyalat des de l’entitat.
També ha estat present l’associació Diversand, qui participa per tercer any consecutiu. La seva vicepresidenta, Isabella Vargas, ha destacat que la Fira és “un aparador que ens encanta” i que serveix “per arribar a persones que encara no ens coneixien”. Segons ha explicat, l’associació aprofita l’esdeveniment per recaptar fons amb productes de marxandatge i per oferir un espai on “les persones de la comunitat puguin sentir-se segures i reconegudes”. Vargas ha observat que “cada vegada hi ha més associacions culturals de diferents països” i ha valorat positivament “l’ambient acollidor” que s’hi respira.
Des de Horitzons, una entitat de recent creació, han remarcat la importància de la fira per “visibilitzar tot tipus de diversitats” i donar-se a conèixer com a xarxa de suport. “Treballem temes com l’educació sexual, la pedagogia queer o la diversitat corporal, i col·laborem amb escoles i entitats que ens ho proposin”, han explicat. L’associació, que porta menys d’un any en funcionament, ha destacat que l’objectiu és “crear una xarxa per donar-se suport mutu” i “oferir un espai on la gent sàpiga que pot venir a parlar si necessita ajuda”.
Per la seva banda, la presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza, ha explicat que, com cada any, l’entitat busca “arribar a dones que potser no llegeixen la premsa o no coneixen encara el projecte”. En aquesta edició, estan recollint respostes a una enquesta per conèixer l’opinió de les dones “sobre les mesures que sembla que adoptaran per nosaltres sense nosaltres”, en referència al debat sobre els drets reproductius. “Com que el cap de Govern marxa amb tants homes a parlar sobre els drets de les dones…”, ha afegit amb to irònic. Mendoza ha recordat també la campanya que impulsen sota el lema ‘Avortar no és debat‘, i ha considerat que “seria positiu que el cap de Govern parlés directament amb la ciutadania”.
Entre els visitants, les impressions han estat diverses però majoritàriament positives. “Hem vingut a passar l’estona; fa molts anys que venim i ens agrada veure les novetats”, ha comentat una de les assistents, qui ha destacat l’oferta gastronòmica com “una de les parts més divertides”. Un altre visitant ha remarcat que “aquest any hi ha millor organització i és més fàcil trobar-ho tot”, tot i que ha trobat a faltar “més activitats per a nens”.
També hi ha qui s’estrenava a la cita. “És la primera vegada que venim i ens agrada la informació que donen, les actualitzacions i els cotxes exposats”, ha afirmat un altre dels assistents. D’altres, en canvi, ja hi tenen una trajectòria fidel: “És el quart any que hi venim, ho veiem bastant similar a altres edicions, i això és senyal que el format funciona. La part empresarial està molt bé i la zona exterior per menjar i descansar és molt agradable”, ha valorat una visitant habitual.