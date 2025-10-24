El Comú d’Andorra la Vella manté per a l’any 2027 la posada en marxa de l’Espai Capital, valorat en 15 milions d’euros

La 46a edició de la Fira d’Andorra la Vella ha obert aquest divendres les portes al públic, reunint enguany 195 expositors, una desena més que l’any passat, entre empreses, entitats i institucions. L’acte d’inauguració ha comptat amb la presència de diverses autoritats, entre elles el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, qui ha destacat la bona acollida de l’esdeveniment i ha fixat com a objectiu superar els 80.000 visitants, després que l’any passat es registrés una xifra de 77.000. “Somiar sempre és bo”, ha afirmat el cònsol, qui ha subratllat la importància de la fira com “un espai de trobada que fomenta la diversificació econòmica”.
Entre les novetats, González ha recordat que la corporació treballa en el projecte Espai Capital, la futura infraestructura firal i multifuncional de la parròquia, prevista per a l’octubre del 2027. El cònsol ha explicat que actualment es troba en fase de concurs d’idees i que 54 empreses s’han descarregat el plec de bases, amb un pressupost estimat per al projecte d’uns 15 milions d’euros. Segons ha precisat, la previsió és que les obres puguin començar el juny del 2026 si es compleixen els terminis establerts. “Estem en la fase del concurs d’idees, però el ritme és bo i hi ha molt d’interès”, ha explicat.
El futur recinte tindrà una superfície de més de 6.000 metres quadrats i permetrà “reubicar la Fira en un espai fix, adaptat a les necessitats dels expositors i apte per acollir altres activitats al llarg de l’any”. A més, el mandatari comunal ha assegurat que, pel que fa al projecte, “amb el Govern parlem, tenim molt bona comunicació i estem seguint tots els passos que ja havíem planificat juntament amb ells”. En aquesta línia, ha destacat que la inversió és “una aposta per la ciutadania, la parròquia i el país” i que la participació de diferents institucions serà clau per garantir-ne el finançament.
Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha reiterat el suport de l’Executiu al projecte, el qual considera “imprescindible no només per ubicar-hi la fira en condicions, sinó per fer d’Andorra un lloc on l’experiència dels turistes i residents vagi a més, especialment en l’àmbit cultural i d’oci”. En aquest sentit, el mandatari ha subratllat que “ja s’han celebrat, crec, al tomb d’una vintena de reunions tècniques” celebrant que el Comú d’Andorra la Vella “ara ja estigui a favor i hagi tingut un bany de realitat en aquest sentit”.
Segons Espot, l’acord amb el Comú d’Andorra la Vella passarà perquè aquest sigui l’impulsor i adjudicador de la infraestructura: “Estem disposats a col·laborar, potser no des d’un finançament de part de la infraestructura, sinó a través d’un import anual, d’un contracte mitjançant el qual podem llogar-la per dies per ubicar segons quins esdeveniments”, ha afegit, remarcant que aquesta és “una altra forma de contribuir al sosteniment financer de la infraestructura”.
D’aquesta manera, Espot ha destacat que es contempla destinar part de les despeses anuals actualment destinades al lloguer de la carpa del Cirque du Soleil o altres espais per a activitats com el Classicand, per a així revertir-les en el finançament de l’arrendament del futur recinte. “Som un partner imprescindible perquè aquest projecte no només es pugui construir, sinó que sigui viable i funcional. Si tenim una infraestructura d’aquestes característiques, l’hem d’amortitzar al màxim”, ha explicat.
El futur Museu Nacional, pendent de definir
En relació amb el Museu Nacional, Espot ha confirmat que el Govern estudia la possibilitat d’ubicar-lo dins l’àmbit del futur Espai Capital, tot i que encara no s’ha concretat cap decisió. “Des del Ministeri de Cultura s’està treballant en el projecte museístic i, un cop estigui enllestit, es compartirà amb el comú per veure si s’adiu a aquesta possible ubicació”, ha explicat. En aquest sentit, però, González ha afirmat que el comú “no ha rebut novetats” sobre aquesta qüestió.