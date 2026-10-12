La 34a Mostra Gastronòmica d’Ordino ampliarà la projecció internacional amb la participació d’un restaurant francès

La 34a Mostra Gastronòmica d’Andorra i Pirineus se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre a Ordino amb la participació d’una vintena de restaurants i, per primera vegada, d’un establiment francès. Es tracta de Le Chemin, de Font-romeu, el qual s’incorporarà a una cita que també comptarà amb la Fonda Xesc, de Gombrèn, distingida amb una estrella Michelin. Així ho ha anunciat aquest dilluns el Comú d’Ordino durant la presentació d’una edició que combinarà la tradicional degustació gastronòmica al Centre de Congressos amb un mercat de productes artesans, tallers culinaris i actuacions musicals a la plaça Major.
En aquest sentit, la cònsol major ordinenca, Maria del Mar Coma, ha destacat que la incorporació del restaurant gal permet ampliar la projecció transfronterera d’un esdeveniment que busca posar en valor la gastronomia i la identitat del Pirineu. Alhora, ha reivindicat el caràcter familiar de la mostra i la fidelitat dels assistents al llarg dels anys. «El més important per nosaltres és que al llarg de tots aquests anys no hem deixat de veure la gent d’Ordino, les famílies de la parròquia i d’Andorra que es donen cita cada tardor», ha manifestat. Així mateix, ha agraït la col·laboració de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya per facilitar la participació de productors i restauradors del Pirineu català.
Pel que fa a la programació, el representant de Menja’t Andorra, Toni Corominas, ha explicat que les activitats es distribuiran en tres espais: la Mostra Gastronòmica, l’Ordino Gourmet i el GastroLab. D’una banda, l’Ordino Gourmet reunirà 10 paradistes, set d’Andorra i tres de fora, els quals oferiran productes artesans i de proximitat com embotits, formatges i vins. El producte convidat d’aquesta edició serà el torró, amb elaboracions artesanes, algunes de les quals produïdes al Principat. A més, la plaça Major acollirà tallers infantils i el ‘Vermutege Ordino’, una proposta que combinarà música i degustacions.
La cita incorporarà Le Chemin, de Font-romeu, i comptarà també amb la Fonda Xesc, de Gombrèn, distingida amb una estrella Michelin
D’altra banda, el GastroLab, ubicat a la sala La Buna, comptarà amb la participació de la cuinera catalana Ada Parellada, qui dissabte al matí impartirà dos tallers, un dedicat al torró i un altre centrat en la cuina pirinenca. A la tarda serà el torn de la creadora de contingut gastronòmic Sara Martínez, mentre que el productor andorrà Alexis Estopinyan oferirà una demostració d’elaboració de torró. La jornada també inclourà una degustació de vins del celler Casus Belli. Pel que fa a diumenge, les activitats estaran especialment dirigides als infants, amb un taller de dolç i un altre de salat.
Quant a la Mostra Gastronòmica, una vintena de restaurants, majoritàriament del país, presentaran les seves elaboracions en un format de gran degustació. Com en les darreres edicions, els assistents podran votar el seu plat preferit mitjançant un codi QR, una valoració que es combinarà amb la d’un jurat professional integrat pels crítics gastronòmics Josep Vilella, Joan Besson i Josep Lluís Trabal. L’organització preveu una capacitat màxima d’uns 380 comensals, motiu pel qual recomana adquirir les entrades amb antelació.
Finalment, les entrades es posaran a la venda el 13 d’octubre a través del web d’Ordino, l’oficina de turisme, el servei de tràmits del comú i la plataforma Fortickets.com. El preu anticipat serà de 43 euros per als adults i de 20,75 euros per als infants, mentre que el mateix dia de l’esdeveniment augmentarà fins als 48 i 27 euros, respectivament. Per la seva banda, els tallers del GastroLab tindran un cost de dos euros i disposaran d’entre 15 i 25 places segons l’activitat. En aquest sentit, Coma ha advertit que les entrades acostumen a esgotar-se i ha recomanat no esperar fins a l’últim moment per adquirir-les, informa l’ANA.