La 14a Cursa de la Dona vol arribar a les 700 inscripcions per contribuir a l’adquisició del sistema PAXMAN

La sala d’actes de la seu central de MoraBanc ha acollit aquesta tarda la presentació de la 14a edició de la Cursa de la Dona, una cita que enguany es trasllada al 13 de setembre (11.30 hores), incorpora Mora Assegurances com a patrocinador principal i vol contribuir a l’adquisició del sistema PAXMAN. Quant a aquest darrer cas, es tracta d’una tecnologia de refredament del cuir cabellut que s’usa durant els tractaments de quimioteràpia per prevenir o reduir la caiguda del cabell.
Tal com ha esmentat la presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), Elvira Geli, el preu d’aquest equip mèdic s’enfila als 22.000 euros. Per tal de cobrir bona part d’aquesta xifra, si no és que tota, la previsió que s’han marcat els organitzadors és d’uns 700 participants. És a dir, d’uns 10.500 euros, ja que el preu de la inscripció continua sent de 15 euros. Així, «confiem que el SAAS posi la resta de la xifra que mancaria per implementar el projecte», ha mencionat Geli.
El preu d’aquest equip mèdic s’enfila als 22.000 euros, i per tal de cobrir bona part d’aquesta xifra, si no és que tota, la previsió que s’han marcat els organitzadors és d’uns 700 participants. És a dir, d’uns 10.500 euros
Com en edicions anteriors, continuarà havent-hi dos circuits, un de cinc quilòmetres que servirà de Campionat Nacional de 5k femení i un de 2,5 quilòmetres. Pel que fa al canvi de data, la presidenta de l’ADA ha apuntat que arriba «perquè al juny hi havia molts esdeveniments». En tot cas, també ha assenyalat que «mantenim intacte l’esperit i l’objectiu». Cal recordar que també s’obre la ‘fila zero’ per a aquelles persones que vulguin realitzar una aportació econòmica encara que no participin en la prova.
Durant l’acte també ha pres part la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, qui ha assenyalat que totes les institucions relacionades amb la iniciativa «compartim objectius». Un d’ells és el foment de l’esport, del qual ha recordat que des de la cartera que encapçala es recomana a tota la població fer almenys 30 minuts diaris d’exercici. L’altre, «promoure la igualtat i fer activitats que posin en valor l’esport femení».