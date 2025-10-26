La 12a Caminada Contra el Càncer reuneix uns 1.400 participants en una nova mostra de solidaritat ciutadana

L’esperit solidari ha tornat a omplir els carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany aquest diumenge amb la celebració de la dotzena edició de la Caminada Contra el Càncer, impulsada per l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca). L’activitat, que ha comptat amb el suport de Pyrénées Andorra, la Fundació Jacqueline Pradère i, enguany, també de Tag Systems, ha aplegat unes 1.400 persones en una jornada marcada per l’optimisme i el compromís col·lectiu.
El president de l’entitat, Josep Saravia, s’ha mostrat molt satisfet pel desenvolupament de l’esdeveniment i per la resposta de la ciutadania. “És l’esdeveniment més important per part de l’associació; com més gent siguem, més força i contribució als afectats podrem donar”, ha subratllat, destacant que la caminada “reflecteix un testimoni commovedor de la unitat i el compromís d’una societat implicada en una causa tan important com la lluita contra el càncer”.
“És l’esdeveniment més important per part de l’associació; com més gent siguem, més força i contribució als afectats podrem donar […] Reflecteix un testimoni commovedor de la unitat i el compromís d’una societat implicada” – Josep Saravia
La caminada, de 3,7 quilòmetres, s’ha celebrat durant el matí i ha comptat amb la participació de persones de totes les edats, moltes d’elles acompanyades de mascotes. Hi han pres part famílies senceres, esportistes aficionats i amants de la natura, així com representants institucionals del Govern, dels comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, i del SAAS. Entre les autoritats presents, la ministra d’Afers Socials, Trinitat Marín, ha remarcat la importància de donar suport a una iniciativa d’aquestes característiques. “Això reflecteix la unió d’un país per lluitar contra el càncer”, ha afirmat.
La plaça del Poble ha estat un dels punts centrals de la jornada, que s’ha convertit en un espai de trobada i convivència. Els participants han estat rebuts amb un got de brou calent i molts han aprofitat per quedar-se una estona compartint converses i fotografies. El color rosa fúcsia, triat per aquesta edició, ha dominat la imatge de la caminada, simbolitzant “la vitalitat, l’esperança i el compromís” que inspira l’activitat. A més, la caminada té també un objectiu recaptatori, ja que s’han venut les 1.200 samarretes disponibles, que es van exhaurir dimecres passat, i en les pròximes setmanes es farà el recompte definitiu dels diners recaptats i es lliurarà el xec a l’associació per part de Pyrénées Andorra.