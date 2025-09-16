Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, durant una sessió al Consell General.
Resposta a la demanda parlamentària

Justícia i Interior defensa la rebaixa a un cinc de la nota mínima per accedir al cos de bombers i descarta revisar-la

Només 7 dels 19 aspirants han superat el procés selectiu per cobrir les 11 places convocades, deixant quatre vacants sense adjudicar

El Govern ha justificat que la decisió de rebaixar a un 5 la nota global mínima per superar el procés selectiu per a les places de bomber del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments respon a la voluntat d’“homogeneïtzar criteris respecte als processos de selecció dels altres cossos especials del Ministeri adscrits al Ministeri de Justícia i Interior, que tenen fixat en un 5 la nota global mínima per superar el procés selectiu”, exposa el Butlletí del Consell General amb les respostes que ha donat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, arran de les preguntes escrites formulades pel conseller general socialdemòcrata Pere Baró Rocamonte sobre l’edicte del 28 de maig del 2025.

Segons l’Executiu, “aquest fet no implica menys exigència, ja que el procés selectiu actual és més exigent i complet que els anteriors, atesa la quantitat i la profunditat de les proves, fet que garanteix que només candidats plenament preparats superin el procés esmentat”. En conseqüència, el Govern afirma que “no està previst modificar la nota global mínima per aprovar el procés de selecció”.

Pel que fa a les proves físiques, inicialment es va fixar en un 5 la nota mínima per aprovar cada exercici, però, segons la resposta, “els responsables del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments es van adonar que la nova puntuació no encaixava, considerant que les proves físiques ja havien estat configurades d’acord amb els criteris anteriors, motiu pel qual es va tornar a fixar en un 6,5 la nota per superar les proves físiques”.

Respecte a la cobertura efectiva de les places, el Govern informa que “s’han presentat 19 candidats, dels quals un ha quedat exclòs en no tenir el carnet de conduir de camió, dos més varen quedar exclosos en no superar la prova de coneixements generals, set no van superar totes les proves físiques i dos no van superar les proves psicotècniques”. Així, “finalment han superat el procés de selecció un total de 7 candidats dels 19 que es van presentar, fet que demostra l’exigència d’aquest procés selectiu”, conclou el document oficial.

