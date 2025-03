Medalla emblemàtica

Joan-Enric Vives rep la distinció de Gran Oficial de la Legió d’Honor per part d’Emmanuel Macron

La condecoració reconeix la tasca institucional i espiritual del cap d’Estat andorrà i serà imposada al Palau de l’Élysée en una cerimònia pendent de data

El copríncep episcopal d’Andorra i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, ha rebut la distinció de Gran Oficial de la Legió d’Honor de la República Francesa, reconeixement atorgat pel President de la República Francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron.

L’Ordre Nacional de la Legió d’Honor ha estat reconeguda com la distinció més emblemàtica i prestigiosa de França. Aquesta ordre ha estat establerta per Napoleó Bonaparte l’any 1802 i atorgada per primera vegada l’any 1804, sent lliurada des de llavors pel President de la República Francesa. La cerimònia d’imposició es celebrarà al Palau de l’Élysée en una data encara per determinar.