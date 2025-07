Tennis

Vicky Jiménez s’imposa a la neerlandesa Anouk Koevermans i accedeix als vuitens de final de Contréxeville (2-0)

El partit serà demà passat i s'enfrontarà a la croata Petra Marčinko, actual número 177 del rànquing mundial que s'ha desfet de la nipona Sara Saito

Poc menys d’hora i mitja li ha valgut a Vicky Jiménez per imposar-se a Anouk Koevermans als setzens de final del W125 de Contréxeville, accedint així als vuitens d’aquesta cita francesa. El marcador final ha estat de 2-0 (6-3 i 6-1) a favor de la tricolor, qui després d’un primer set prou igualat, en el segon no ha donat cap opció a la neerlandesa.

Així, el primer joc ha estat amb repartiment de punts succeïts fins a arribar al 3-3. A partir de llavors, l’actual 136 millor raqueta del planeta s’ha adjudicat dos serveis i n’ha trencat un a la rival per endur-se l’1-0. La segona mànega ha iniciat amb la mateixa dinàmica que l’anterior, però a partir d’un ràpid 2-1, la tricolor ha apujat una marxa i la número 201 del rànquing poc ha pogut fer. S’ha endollat dos serveis i n’ha trencat dos més per tancar el partit.

En la següent ronda, l’andorrana, setena cap de sèrie de la cita, s’enfrontarà a la croata Petra Marčinko (177a del rànquing mundial), qui aquesta tarda s’ha desfet de la nipona Sara Saito (252a del rànquing) per 0-2. El partit està programat per a demà passat, no abans de les 10.00 hores.