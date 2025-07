Un nou pas, però no sense peatge veïnal

La posada en marxa de la nova L7 marca l’inici d’una reorganització profunda del transport públic al país. Amb una freqüència de pas de 15 minuts i connexió directa entre Andorra la Vella i la Massana, la mesura suposa un pas endavant per fer el sistema més eficient, ràpid i adaptat a l’augment sostingut de l’ús del servei. El Govern ha basat els canvis en dades i estudis, i la voluntat de millorar la mobilitat interparroquial és indiscutible. Tanmateix, la transició no ha estat exempta de tensions. La supressió del bus circular a Escaldes-Engordany ha generat malestar entre els veïns, especialment a zones com Engolasters o l’avinguda del Pessebre, que veuen reduïda la proximitat i comoditat del servei. Si bé s’ha informat dels canvis i s’ofereixen alternatives, el sentiment d’exclusió persisteix. És imprescindible que el Govern escolti aquestes veus i introdueixi ajustos allà on calgui. L’eficiència no pot avançar a costa de l’accessibilitat. La mobilitat sostenible ha de ser també equitativa i pensada des del carrer, no només des del despatx.