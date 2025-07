Identitat cultural

El Roser d’Ordino reparteix 300 roses i aplega centenars de veïns a la plaça Major de la parròquia

La tradicional celebració floral transforma el nucli històric amb danses antigues, música en directe i activitats per a tots els públics

Unes 300 roses s’han repartit aquest cap de setmana amb motiu del Roser d’Ordino, una festivitat que ha tornat a omplir els carrers de la parròquia d’ambient festiu, emoció i tradició. L’esdeveniment ha estat, un any més, organitzat per la comissió de festes i ha comptat amb la participació de persones de totes les edats, que han regalat flors als seus éssers estimats.

L’esbart Valls del Nord ha estat l’encarregat d’obrir la jornada de diumenge al matí amb una actuació a la plaça Major, on han interpretat danses típiques com el ball de la civada i el ball amb pals. L’acte central ha tingut lloc a l’església de Sant Corneli i Sant Cebrià, on s’ha celebrat la missa solemne. A continuació, veïns i autoritats han compartit un aperitiu popular.

Entre les autoritats assistents, han destacat la cònsol major, Maria del Mar Coma, i el cònsol menor, Eduard Betriu, que han protagonitzat un dels moments més emblemàtics del Roser ballant el contrapàs. També hi han assistit el conseller de Turisme, Dinamització i Esports del comú, Jordi Serracanta, i la subsíndica general, Sandra Codina, entre d’altres. Enguany, el ball del contrapàs ha patit una lleugera modificació per adaptar-lo a la versió antiga que es ballava històricament a Ordino.

La festa continua aquesta tarda amb activitats pensades per als més petits. A les 16.00 hores, doanarà el tret de sortida l’espectacle infantil ‘En clau de clown’, seguit d’aquest els espectadors podran gaudir d’un berenar i una sessió de pintacares a la plaça del Prat del Call. La música prendrà el relleu amb l’actuació de Toni Carló Tercet a les 17.15 hores i, ja entrada la nit, amb els concerts de Popurris Trio i DJ Lokito a la plaça Major. Com és tradició, la plaça de la Closa acollirà un sopar popular on les protagonistes són les hamburgueses.

Per dilluns, últim dia del Roser 2025, s’ha previst una missa i un aperitiu per al jovent a partir de les 12.00 hores. A la tarda, els actes es tancaran amb la festa de l’escuma, nous espectacles infantils, concerts i la botifarrada final que clourà una edició plena de participació i tradició.