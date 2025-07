Cursa d'obstacles

L’Olympus Race arriba a la seva sisena edició al Principat volent superar novament les 700 inscripcions

L'organització ha contractat per primera vegada una empresa especialitzada en retransmissions esportives per emetre en directe totes les curses

Com en l’edició anterior, quan es va assolir el rècord de 720 inscripcions (75% no residents), l’Olympus Race arriba aquest cap de setmana i vol tornar a superar els 700 corredors. Aquest 2025 suposa el seu sisè any al país, i el tercer a Canillo, i a hores d’ara ja ha passat de les 600 places, la qual cosa convida a pensar a arribar a la fita, tot tenint en compte que estan obertes fins al dimecres a les 23.00 hores.

Així doncs, la parròquia canillenca repeteix acollida d’una cursa d’obstacles que s’ha consolidat com un esdeveniment de referència al sud d’Europa. Amb sortida i arribada al centre del poble, l’esdeveniment proposa als participants un recorregut que travessarà alguns dels seus punts més emblemàtics, com el Pont Tibetà, el Mirador del Roc del Quer, el Santuari de Meritxell i l’Església de Sant Joan de Caselles. La prova reina continua sent la Zeus 14K (40 obstacles), acompanyada de l’Atenea 8K (25 obstacles), l’Hercules Family Kids 3K (15 obstacles) i l’OCR100, la prova de només 100 metres i 12 obstacles.

En aquest sentit, i durant la presentació d’aquest matí, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha considerat que l’Olympus Race “és una oportunitat per posar en valor els nostres camins, paisatges i infraestructures”. També ha destacat la seva funció dinamitzadora, tot assegurant que la cita “és un pas més per consolidar la parròquia com a referent en turisme actiu i sostenible”. Per la seva part, el representant de la cursa, ‘Guille’ López, ha assenyalat que es tracta “d’un esdeveniment internacional amb ADN 100% andorrà que creix any rere any”.

Seguiment en directe

Amb l’objectiu de donar més visibilitat a aquest esport i projectar l’Olympus Race arreu, l’organització ha contractat per primera vegada una empresa especialitzada en retransmissions esportives per emetre en directe totes les curses a través del canal oficial de YouTube de l’esdeveniment.

Compromís social

Com cada any, l’Olympus Race col·labora amb una entitat solidària. En aquesta edició, un euro de cada inscripció es destinarà a l’Associació de Trasplantats i Donants d’Òrgans d’Andorra (ATIDA).