Nova estructura jurídica

El projecte de llei per a la creació de la societat pública Andorra Digital preveu una estructura més àgil

La col·laboració amb Andorra Telecom i la continuïtat pressupostària permetran donar servei a tot el sector públic amb millores d’escala

El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha presentat aquest dilluns el projecte de llei que estableix la transformació d’Andorra Digital en una societat pública amb personalitat jurídica pròpia. Aquesta iniciativa, que respon a una encomana del Consell General, busca consolidar un model més eficient i àgil per avançar en els objectius estratègics de digitalització del país fins al 2030.

L’actual estructura d’Andorra Digital, integrada dins la Fundació Andorra Recerca i Innovació (AR+I), passarà a ser una entitat amb forma societària de dret públic però regida pel dret privat, la qual cosa permetrà una major flexibilitat operativa. Segons Rossell, “amb Andorra Recerca i Innovació, l’única cosa que hi havia en comú era la comptabilitat”.

La nova societat estarà participada en un 75% pel Govern i en un 25% per Andorra Telecom, que esdevindrà el soci tecnològic de referència. “És el soci tecnològic ideal per accelerar la transformació digital del país”, ha afirmat el ministre. Rossell ha justificat aquesta vinculació remarcant que, fins ara, el soci real d’Andorra Digital no han estat els projectes d’AR+I, sinó Andorra Telecom.

El canvi organitzatiu no comportarà cap increment ni del pressupost ni de la plantilla actual. “Ja s’ha creat aquest ecosistema i no es compta augmentar-lo”, ha afegit. El pressupost es mantindrà inalterat, i tampoc hi ha previsió d’obrir el capital de la nova entitat a tercers. La societat es constituirà amb un capital inicial de 60.000 euros. A més, el projecte de llei preveu, a més, la creació d’un comitè d’experts que actuarà com a òrgan assessor, però sense capacitat executiva.

El nou model facilitarà una millor governança i major eficiència en el desplegament de serveis digitals a escala nacional. “Ara amb la creació d’aquesta societat es podran crear projectes amb vocació nacional i donar servei a tot el país”, ha explicat Rossell. Això també permetrà optimitzar recursos mitjançant economies d’escala i agilitzar processos com la contractació pública, seguint l’exemple de la CASS o els comuns.

Rossell ha assegurat que la societat Andorra Digital oferirà solucions conjuntes a entitats públiques i privades per motius de ciberseguretat, eficiència econòmica i millora tecnològica. Així mateix, ha destacat que la creació d’una entitat digital única també hauria de servir per atreure talent tecnològic cap al país, reforçant l’ecosistema digital nacional.

Aquesta transformació s’inscriu en un procés iniciat el 2020 arran de la crisi de la Covid-19, quan Andorra ocupava les últimes posicions en els rànquings de digitalització europeus. Aquell any, només el 5% dels tràmits es feien en línia. Gràcies a l’impuls d’Andorra Digital, el país ha aconseguit escalar fins a la posició 11 del rànquing europeu l’any 2023.

L’aliança amb Andorra Telecom reforça, a més, la cooperació en iniciatives com el projecte ‘Cloud Sobirana’, destinat a garantir la seguretat i sobirania de les dades dins del territori. També es mantindran sota el paraigua d’Andorra Digital entitats com l’Agència Nacional de Ciberseguretat i el Centre de benestar i competències digitals.

Pel que fa a la ciberseguretat, Rossell ha destacat que s’ha incrementat el nivell d’alerta del país de “alt” a “molt alt”, arran de l’augment de ciberatacs durant els mesos d’estiu. L’Agència Nacional de Ciberseguretat continua amb la seva tasca de prevenció, seguiment i reacció en coordinació amb les entitats essencials i el cos de policia.

El ministre també ha volgut aclarir que els convenis de col·laboració amb empreses tecnològiques com Google o Amazon no impliquen la cessió de dades. “Són convenis per prospeccions tecnològiques i col·laboració en casos de ciberseguretat, no per recopilar informació dels usuaris”, ha subratllat.

Finalment, Rossell ha confirmat que el projecte de llei serà tramitat aviat al Consell General i ha conclòs que la creació d’Andorra Digital és un “pas natural i necessari” per consolidar una visió digital de país.