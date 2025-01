Interior analitza el Codi Penal per impulsar noves mesures contra l’augment dels delictes sexuals

Davant l’increment del 53% en els casos de violació durant el darrer any judicial, amb un total de 23 denúncies registrades, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha subratllat la necessitat “d’estar atents a aquests indicadors que esgarrifen” i de continuar impulsant polítiques molt incisives en matèria d’educació i igualtat per reduir la bretxa de gènere. En aquest sentit, ha avançat que el Govern té en marxa una revisió de la seva política criminal i del Codi Penal per analitzar “les mesures o palanques” que es poden implementar per pal·liar la situació.

Casal ha insistit en la feina que es duu a terme des de la Secretaria d’Estat de Participació Ciutadana i Igualtat, liderada per Mariona Cadena, per combatre les desigualtats i promoure la igualtat efectiva. Paral·lelament, ha recordat que el Ministeri de Justícia i Interior està desenvolupant una anàlisi jurídica i tècnica del Codi Penal, en la qual es podrien contemplar noves mesures per frenar l’augment dels delictes de tipus sexual.

Preguntat pels mitjans sobre la possibilitat d’un enduriment de les penes, el ministre ha evitat concretar si aquesta és una de les opcions que es valoren i ha remarcat que la revisió s’està duent a terme de manera “transversal”. Així mateix, ha garantit que un cop finalitzat aquest treball, el Govern presentarà les conclusions abans de sotmetre-les a tràmit parlamentari.