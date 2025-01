Habilitats quatre nous monitors de tir de la Duana i d’institucions penitenciàries

La Policia ha format durant quatre setmanes agents de Duana i d’Institucions Penitenciàries perquè esdevinguin monitors de tir. La formació, que ha tingut lloc al despatx central de Policia, s’ha desenvolupat durant 160 hores en les quals els funcionaris han assolit totes les habilitats per esdevenir tiradors qualificats i han après les tècniques pedagògiques necessàries per instruir altres membres dels seus departaments, així com nous agents que es vagin incorporant a aquests cossos especials.

Val a dir que al curs, que ha combinat teoria i pràctica, els membres de Duana i Institucions Penitenciàries també han adquirit coneixements en profunditat sobre totes les armes de dotació, la seva manipulació i la legislació vigent en aquesta matèria. La cerimònia de lliurament de diplomes s’ha celebrat a la sala d’actes de l’edifici administratiu de l’Obac i ha comptat amb l’assistència del director de la Policia, Bruno Lasne, del director del Departament de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, de la directora adjunta de Duana i Recursos Humans, Vanesa Garcia, i del director adjunt d’Institucions Penitenciàries, Carles Oferil.

Així, i tal com han destacat els responsables de les tres institucions, formacions com la que s’ha tancat aquest divendres són una mostra més de la bona entesa i la col·laboració existent entre tots els cossos especials del país. En el discurs de cloenda del curs, Lasne ha posat en relleu que aquesta cooperació “té com a objectiu l’excel·lència professional”, així com que la formació “és una eina indispensable per al bon funcionament de les nostres institucions i la seva evolució, professionalització i integració en la societat cada vegada més exigent”.