Hife preveu 8.000 usuaris anuals amb la nova línia entre Andorra i Acs-dels-Tèrmes

Autocars Hife ha presentat aquest dimarts la nova línia regular d’autobús que connecta Andorra amb la localitat francesa d’Acs-dels-Tèrmes, en un recorregut de 60 quilòmetres que inclou parades a Encamp, Canillo i el Pas de la Casa. El servei, que comptarà amb dues expedicions diàries, tant al matí com a la tarda, ha estat dissenyat per oferir una connectivitat intermodal amb les línies de tren d’SNCF Voyageurs, millorant així la mobilitat entre Andorra i França.

L’acte de presentació de la nova línia ha comptat amb la presència de figures rellevants, com l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet; el director del departament d’Energia i Transports, Carles Miquel, i el secretari d’Estat de Transports, Mobilitat i Transició Energètica, David Forné. Aquest últim ha destacat la importància del nou servei per fomentar la connectivitat sostenible: “Fem un nou pas per donar més opcions de connectivitat i mobilitat sostenible amb l’exterior”, ha declarat Forné.

El servei, que va iniciar operacions aquest mateix dimarts, preveu una afluència inicial de 8.000 usuaris anuals, segons els càlculs de la companyia. El director de Hife Andorra, Pau Sabaté, ha subratllat que el principal atractiu de la nova línia és la seva connexió amb el sistema ferroviari francès, destacant que les parades a l’Ospitalet i Ax-Les-Thermes es troben a les estacions de tren: “L’objectiu és oferir una connexió intermodal amb França, aprofitant les connexions ferroviàries de l’Arieja per enllaçar el tren amb Andorra a través del bus”, ha explicat Sabaté.

Malgrat aquesta ampliació de serveis i l’augment previst de viatgers, Forné ha descartat, de moment, ampliar l’estació d’autobusos d’Andorra la Vella, argumentant que es tracta d’una infraestructura relativament nova i que només pateix congestions en períodes puntuals de l’any.