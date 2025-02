Govern treballa per evitar afectacions a la frontera davant la possible protesta dels pagesos

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha assegurat que l’Executiu es troba treballant per garantir la lliure circulació als accessos fronterers davant la possibilitat que aquest cap de setmana es produeixi una manifestació dels pagesos a la frontera hispanoandorrana. Segons ha manifestat Casal, més enllà de les reivindicacions del sector agrari, aquesta situació ha de quedar al marge de perjudicar un tercer com Andorra, qui “no té relació amb la problemàtica ni capacitat per resoldre-la“.

“L’objectiu final és garantir la lliure circulació a la frontera del riu Runer”, ha destacat el ministre portaveu, tot subratllant que Govern prendrà les mesures necessàries per evitar que el Principat es vegi afectat per una situació aliena a la seva gestió i competències.

Per tal d’assegurar aquest objectiu, Casal ha anunciat que s’activaran contactes diplomàtics i polítics per gestionar la situació. Concretament, ha detallat que s’activaran dues vies de diàleg: una amb el Govern d’Espanya i una altra amb la Generalitat de Catalunya. Així mateix, ha indicat que, si és necessari, es mantindran converses amb els impulsors de la protesta per evitar que la manifestació afecti Andorra.

“No podem ser perjudicats per situacions que nosaltres no hem generat, ni en som els causants, ni tenim la capacitat per solucionar-les”, ha remarcat Casal, incidint en la voluntat del Govern de protegir la normalitat en l’accés al país i evitar conseqüències negatives derivades d’unes protestes externes.