Govern reafirma el diàleg amb la Coordinadora mentre les mobilitzacions contra la llei Òmnibus prenen força

La possible convocatòria per part de la Coordinadora per l’Habitatge Digne (amb el suport dels sindicats) per mobilitzar-se en contra de la llei Òmnibus continua sumant capítols a la seva història. Després de les declaracions per part de l’entitat, així com del president de l’Unió Sindical d’Andorra, Gabriel Ubach, aquest dimecres ha sigut el torn de l’Executiu, qui ha reiterat la voluntat de mantenir el diàleg amb la Coordinadora després de la reunió mantinguda el passat 12 de febrer entre el cap de Govern, Xavier Espot; la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i representants de l’entitat.

Segons ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, durant la trobada es va traslladar als representants de la Coordinadora la posició del Govern respecte a la problemàtica de l’habitatge i es va posar a la seva disposició un canal de diàleg a través de la Taula d’Habitatge. “El conjunt del país ha aflorat la problemàtica. S’han pres mesures que van més enllà, amb valentia per regular de forma contundent i pal·liar la situació”, ha afirmat, tot insistint, un cop més, que l’Executiu està treballant per buscar solucions equilibrades que permetin abordar els problemes estructurals de l’habitatge.

La resposta del Govern arriba després que la Coordinadora anunciés noves mobilitzacions en rebuig a la llei Òmnibus, aprovada recentment i que, segons l’entitat, no resol els problemes de fons del mercat de lloguer. La Coordinadora ha convocat una assemblea el pròxim 6 de març per definir les accions a seguir, inclosa la possibilitat de més protestes. Unes manifestacions a les qual tot sembla indicar que s’acabarien sumant els sindicats del país, després que Ubach afirmés a EL PERIÒDIC que no descarten convocar una vaga general si el Govern no adopta mesures efectives per evitar l’especulació immobiliària.

Sobre aquest punt, Casal ha reiterat que el Govern no s’oposa a les manifestacions i reconeix la legitimitat de la Coordinadora per expressar el seu descontentament. “No podem abandonar el diàleg, és important mantenir-lo per trobar solucions conjuntes a la problemàtica de l’habitatge”, ha declarat. No obstant això, ha fet una crida a continuar treballant en el marc institucional i ha subratllat que el Govern no vol abandonar la Taula d’Habitatge com a espai de concertació.