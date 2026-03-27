Govern i importadors analitzen com frenar la pèrdua de competitivitat dels carburants davant les rebaixes fiscals

El ministre de Finances, Ramon Lladós, i el director de Tributs, Carles Ferreira, s’han reunit aquest divendres amb el president de l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants d’Andorra (Assidca), David Porqueres, i el vicepresident Carles Visent per analitzar possibles mesures davant l’impacte de les rebaixes fiscals aplicades a Espanya. Una reunió que, des d’una primera instància, ha tingut un plantejament informatiu més que reivindicatiu. “Nosaltres hem anat a donar-los dades. Era la nostra principal intenció. No era demanar res, sinó simplement explicar-los quina era la situació del sector”, ha explicat Porqueres en declaracions a EL PERIÒDIC.
En aquest sentit, ha detallat que durant les primeres setmanes de la guerra a l’Orient Mitjà el carburant va experimentar una pujada important, però que “a Andorra la pujada ha estat molt més moderada”, fet que va ampliar el diferencial amb Espanya. Un escenari, però, que s’ha vist alterat a partir de l’aplicació de les mesures fiscals al país veí: “A partir del dia 20 de març ja s’aplica el diferencial de l’IVA, que passa del 21% al 10%”, ha recordat, tot afegint que progressivament també s’està notant la reducció de l’impost especial.
“Desconec els ritmes parlamentaris i el que es pot arribar a fer o deixar de fer […] Com més tardis a prendre accions, més mal faràs” – David Porqueres
“L’opció només n’hi ha una, que és reduir les taxes”, ha afegit Porqueres, qui ha remarcat que “el que hem anat a demanar és que el producte sigui competitiu, perquè si no ho és, no venem”. “El problema és que l’Estat recaptarà menys i perdrem la part reputacional d’un producte que és un producte estrella del país”, una situació que té com a precedent la guerra d’Ucraïna, a conseqüència de la qual els incentius aplicats als països veïns van provocar una disminució de les vendes a Andorra. “Aquest escenari podria tornar a passar”, ha assenyalat Porqueres, tot i matisar que no es pot anticipar amb certesa.
Davant d’aquest context, el Govern analitza diferents vies d’actuació (les quals hauran de passar, en tot cas, per tràmit parlamentari) incloent-hi possibles ajustos en l’IGI o en l’impost especial dels carburants. Ara, per ara, però, no hi ha cap decisió concreta sobre la taula. “La pilota està a la seva teulada”, ha resumit Porqueras, i serà el Govern qui haurà de valorar “què és el que volen fer, com, quan i a quin ritme” a partir de les dades aportades pel sector. Així i tot, el marge de temps i quan s’estendrà és una casuística encara desconeguda: “Desconec els ritmes parlamentaris i el que es pot arribar a fer o deixar de fer”, ha reconegut el president de l’entitat, si bé ha advertit que “com més tardis a prendre accions, més mal faràs”.