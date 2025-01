Govern demana un “temps raonable” als sindicats per revisar les graelles salarials

Els diferents sindicats dels cossos especials de l’administració han anat manifestant en els darrers dies la seva disconformitat amb les graelles salarials i han anunciat protestes. Qüestionat per aquest malestar entre els treballadors públics, que han amenaçat fins i tot amb vagues, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha respost que l’Executiu està treballant en propostes i que, per tant, ni aquest ni els sindicats s’haurien de posar en “posicions maximalistes”. En aquest sentit, ha remarcat que en el cas concret del cos d’educació encara s’ha de fer una anàlisi “objectiva i independent” dels salaris per poder fer una proposta, per la qual cosa ha demanat “des d’una posició d’humilitat i respecte” que el Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) doni “un temps raonable” al Govern per poder “concloure la feina” encomanada i poder posar sobre la taula una proposta sobre la taula en aquest començament del 2025.

D’aquesta manera, Casal ha volgut diferenciar entre els cossos uniformats i els que no. Pel que fa als primers, és a dir, els que depenen dels ministeris de Finances, Interior i Medi Ambient, ja hi ha un estudi fet sobre les graelles que s’ha compartit “internament” per saber la comparació entre els sous d’aquests treballadors i el mercat laboral. En aquest sentit, s’ha tingut en compte tant el mercat laboral nacional com el de fora. Ara aquesta proposta s’ha de “quantificar econòmicament” i “en les properes setmanes” l’Executiu considera que s’estarà en disposició de presentar al davant dels sindicats un “treball concret i objectiu”. Així, ha refermat el “compromís” de revisar les graelles.

Pel que fa al cos d’educació, ha manifestat que es procedirà “de la mateixa manera” i es farà un estudi independent per veure quina és la situació retributiva i “quantificar econòmicament les mesures que cal tirar endavant”, unes decisions que es traslladaran al sindicat per “iniciar un treball per poder copsar les preocupacions” dels docents i encarar una feina conjunta. En relació amb això, el portaveu de l’Executiu ha remarcat que els ministres d’Educació i Funció Pública es reuniran amb el SEP per “exposar el calendari” de treball i les “possibilitats”.

Amb tot, el ministre portaveu ha recordat que si es fan increments cal quantificar aquestes mesures econòmiques no només ara sinó també en el futur. I ha remarcat que és “una evidència” d’acord amb l’exposat que el Govern està “treballant” per a la revisió d’aquestes graelles.

Malestar social

Qüestionat pel fet que en aquesta legislatura s’estigui donant una situació en què des de diversos col·lectius s’ha palesat el malestar pel context econòmic, Casal ha reivindicat la feina que s’ha fet i que es plasma, entre altres, en el fet que el salari mínim hagi augmentat un 38% mentre que l’IPC ho ha fet un 20% des del 2019. “El Govern està atent a aquesta situació” de necessitat de millora del poder adquisitiu i “escolta la ciutadania”, la qual cosa s’ha respost amb “mesures contundents” com per exemple la llei òmnibus, ha argumentat. En aquest sentit, ha valorat que “cap legislatura és fàcil” i, per tant, “els governants han d’atendre els reptes” que es donen. I ha conclòs que la voluntat de l’Executiu demòcrata és “continuar impulsant mesures que reclami el conjunt de la ciutadania”.