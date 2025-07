Conveni de col·laboració signat

El Govern construirà una trentena de pisos de lloguer social a la parcel·la de 2.394 m² cedida pel Comú de la Massana

El concurs per adjudicar el projecte a inversors privats es preveu per a la tardor i l’edifici podria estar enllestit per a finals del 2027

L’Executiu preveu treure a concurs a finals de setembre un projecte per desenvolupar una trentena d’habitatges de lloguer social al carrer del Pradet, a la Massana, fruit d’un conveni amb la corporació comunal. El projecte es vol tenir enllestit a finals del 2027 i inclourà un edifici amb 30 pisos socials, formant part així d’un pla més ampli que contempla fins a un centenar d’habitatges dins d’un model de col·laboració publicoprivada.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha indicat que “intentarem fer la prova pilot amb aquest edifici”, i ha explicat que “optarem per la construcció modular perquè és molt més àgil”. Pel que fa al Comú de la Massana, aquest ha cedit una parcel·la de 2.394 metres quadrats al carrer del Pradet. Espot ha remarcat que “si el projecte pot ser una realitat és per la cessió de la parcel·la”, i ha afegit que “l’objectiu final és contribuir a la creació de pisos socials del parc públic d’habitatge”.

El cap de Govern, Xavier Espot, i la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, a la signatura del conveni. | SFGA

Per garantir la viabilitat del projecte i atraure inversors, el Govern està treballant en un plec de bases que preveu una concessió de lloguer de fins a 70 anys. Aquesta fórmula ha de permetre oferir estabilitat i rendibilitat als promotors privats i assegurar el manteniment dels pisos dins del parc públic d’habitatge. “S’està treballant per garantir que tindrem inversió privada”, ha afirmat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol.

“Garantirem el lloguer d’aquests habitatges”, ha assegurat, amb l’objectiu de donar confiança als promotors i evitar situacions com la de l’edifici del Cedre, on no es va aconseguir assegurar el compromís dels inversors. Respecte a la inversió per part de l’ens governamental, Espot ha apuntat que “ara és una mica prematur” concretar-ne la xifra exacta, però ha estimat que podria ser “aproximadament 6.000 euros”.

Les autoritats assistents a la signatura del conveni. | SFGA

La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha destacat la importància de la col·laboració entre institucions: “L’èxit dels projectes recau en la col·laboració de les entitats comunals i generals”, ha dit. També ha confirmat que “el comú procedirà a segregar la parcel·la”, i ha afirmat que es tracta d’un projecte “molt important perquè té l’objectiu de contribuir a la solució de la crisi de l’habitatge i descongestionar el trànsit”.

El projecte inclou, a més, la construcció d’un ascensor que connectarà el nucli urbà de la Massana amb la zona de l’Aldosa. Aquesta infraestructura servirà tant per facilitar l’accés als futurs habitatges com per millorar la mobilitat general dels ciutadans. També es preveu una passarel·la que reforçarà la connexió entre les dues zones.