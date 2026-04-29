Els empresaris podran accedir a 550 permisos de treball temporal amb el nou contingent de quotes aprovat

Els empresaris podran contractar fins a 550 treballadors, entre residents i transfronterers, arran de la nova quota prorrogable aprovada aquest dimecres pel Govern en el marc del reglament de contingents laborals. La quota general fixada és de 800 autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer, una xifra inferior a la de l’any passat. Segons el ministre portaveu, Guillem Casal, aquesta reducció respon al “compromís amb el creixement sostenible” i a la voluntat d’ajustar-se a les necessitats reals del teixit productiu. En concret, el contingent és un 11% menor que el de l’any anterior, amb 100 places menys.
Cal destacar aque aquesta quota de 800 permisos pot ampliar-se fins a un 30% més, fet que situaria el total en 1.040 autoritzacions. Tot i això, del contingent inicial cal descomptar les autoritzacions ja atorgades en l’ampliació de quota del març (al voltant de 60 o 65) i les 150 reservades per a esportistes professionals, les quals també formen part del còmput global. Una vegada aplicades aquestes deduccions, el nombre de treballadors disponibles per al teixit empresarial se situa en uns 550. La distribució de la quota preveu 624 places per a residents i 176 per a treballadors fronterers .
El nou reglament de quotes permet 550 contractacions i manté el criteri de creixement sostenible
El Govern ha defensat que aquesta reducció de places s’emmarca en una estratègia de desacceleració del creixement, tot situant l’increment actual al voltant de l’1,9%, una xifra que considera “assumible” i que permet continuar creixent, però amb menor pressió sobre el país. Pel que fa als requisits, es mantenen les mateixes condicions que en la quota anterior, especialment per als treballadors extracomunitaris, els quals hauran d’acreditar un mínim de sis anys d’experiència professional, així com el coneixement de català.
En paral·lel, el Govern ha aprovat una quota específica de 150 autoritzacions per a esportistes professionals, la qual es descompta de la quota general. Aquest contingent podrà traspassar-se a la quota general en cas que no s’esgoti, però no a la inversa, segons estableix el reglament.