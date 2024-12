González fa marxa enrere i demana disculpes a l’oposició

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha convocat els membres de l’oposició per disculpar-se pel conflicte ocorregut en l’última sessió del consell de comú, on no se’ls va permetre intervenir al final de la trobada. González ha qualificat el fet com un “moment puntual” propi del “directe”. “Els vaig demanar disculpes pel que va passar en l’últim Consell de Comú”, ha assegurat, afegint que la reunió amb l’oposició va ser “molt franca i transparent”.

González ha defensat la seva decisió de donar torn de paraula als consellers comunals per exposar les accions realitzades durant l’any, malgrat que l’oposició ho va criticar considerant-ho un “míting polític”. “No era un míting polític, sinó el Consell de Comú, i crec que tocava que cada conseller expliqués la feina feta”, ha argumentat el cònsol, destacant que alguns consellers li van agrair l’oportunitat de poder posar en valor la seva tasca.

Un servei d’acompanyament en digitalització

El Comú d’Andorra la Vella ha anunciat que el futur espai ciutadà comptarà amb un servei d’acompanyament en digitalització. Així ho ha afirmat la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, durant la sessió del Consell de la Gent Gran celebrada aquest dimecres. “La nostra idea és que l’espai ciutadà sigui obert per fer un acompanyament en digitalització”, ha explicat la consellera en resposta a la consulta d’un dels deu membres del consell, que va preguntar sobre la possibilitat de crear un departament específic per gestionar la tramitació de certificats digitals.

El Consell de la Gent Gran, format per membres que treballaran per millorar la qualitat de vida de les persones majors de 65 anys fins al 2026, ha sortit de la primera sessió amb tasques pendents per a la següent trobada. “Us posem deures”, ha dit Nazzaro, animant els consellers a proposar activitats per a la jornada intergeneracional que reunirà representants infantils, juvenils i de la gent gran, així com consellers de la parròquia. Aquesta iniciativa busca fomentar “sinergies” entre col·lectius diversos perquè “hi ha propostes que no entenen d’edat”, segons ha explicat la consellera.

La constitució del nou Consell de la Gent Gran es va fer mitjançant un procés participatiu que va rebre 150 vots, una xifra que el cònsol major ha qualificat de sorprenent i satisfactòria. “Costa molt que la gent participi, i veure que 150 persones hi han pres part em fa estar molt content”, ha declarat González. També ha atribuït aquest èxit a la tasca dels anteriors consellers, que, segons ell, van fer una gran feina per transmetre la importància d’aquest organisme.