Gairebé vuit de cada deu empreses de l’ecosistema innovador ja venen productes o serveis fora d’Andorra

Gairebé vuit de cada deu empreses de l’ecosistema innovador andorrà ja venen productes o presten serveis fora del país. Aquesta és la principal conclusió del primer Observatori d’Internacionalització de l’Empresa Andorrana que han presentat aquest dimecres ACTINN i Andorra Business, un estudi que també apunta que la internacionalització ja és una realitat per a moltes empreses de dimensions reduïdes i amb facturacions inferiors al milió d’euros.
L’estudi s’ha elaborat a partir de les respostes de 34 empreses, principalment dels sectors de les tecnologies de la informació i dels serveis professionals. Tot i això, els responsables de l’observatori han insistit que les dades no són extrapolables al conjunt de l’economia andorrana. En aquest sentit, el director general d’ACTINN, Ignasi Martín, ha remarcat que es tracta d’una “radiografia de l’ecosistema innovador” vinculat al clúster i ha advertit que “no és representativa del comerç tradicional d’Andorra”.
Els responsables de l’observatori insisteixen que les dades no són extrapolables al conjunt de l’economia andorrana
Malgrat aquesta limitació, els resultats dibuixen un teixit empresarial amb una clara vocació internacional. El 78,9% de les empreses participants han assegurat que ja venen o presten serveis fora d’Andorra, mentre que dues de cada tres han explicat que van iniciar aquesta activitat fa més de deu anys. “Volem acabar amb aquest mite que l’empresa andorrana no surt cap a fora”, ha afirmat Martín durant la presentació. Una altra de les conclusions destacades és que la internacionalització ja no està reservada a les grans corporacions. El 70,6% de les empreses enquestades tenen deu treballadors o menys i el 64,7% facturen fins a un milió d’euros anuals.
En aquest context, el director d’ACTINN, Albert Moles, ha defensat que les empreses andorranes poden començar a competir a l’exterior amb dimensions molt més reduïdes de les que tradicionalment es consideraven necessàries. “Abans es deia que les empreses que facturaven més de 50 milions tenien el deure d’internacionalitzar-se. Aquí no estem parlant de 50 milions, estem parlant d’un milió”, ha assenyalat.
“Volem acabar amb aquest mite que l’empresa andorrana no surt cap a fora” – Ignasi Martín
L’observatori també ha posat de manifest el pes que els mercats exteriors tenen ja en l’activitat de moltes empreses. El 29,6% de les companyies internacionalitzades disposen d’una filial o oficina de representació a l’estranger i el 37% obtenen més de la meitat dels seus ingressos dels mercats internacionals. Per a Martín, aquesta dada demostra que l’activitat exterior “no és una cosa complementària”, sinó una part important del negoci de moltes empreses andorranes.
Pel que fa als mercats de destinació, Espanya continua sent el principal país on operen les empreses participants, seguida de la resta d’Europa. Tot i això, l’estudi també ha detectat una presència significativa a l’Amèrica del Nord, l’Amèrica Llatina i l’Àsia, fins al punt que les empreses enquestades han declarat activitat als cinc continents. Les dades són especialment rellevants en el sector tecnològic. El 44,4% de les empreses d’aquest àmbit obtenen més de la meitat de la seva facturació dels mercats internacionals. En el cas de les empreses de serveis professionals, aquesta proporció se situa al voltant del 40%.
L’informe també ha identificat alguns dels principals reptes pendents. Més de la meitat de les empreses internacionalitzades no disposen de personal específic dedicat a aquesta activitat, una situació que, segons Martín, evidencia marge de creixement i professionalització. Entre les principals barreres per expandir-se a l’exterior, el 26,5% de les empreses han assenyalat les dificultats legals i administratives, mentre que el 20,6% han apuntat la manca de recursos interns. A més, un 23% han indicat que la internacionalització no forma part actualment de les seves prioritats.
Entre les principals barreres per expandir-se a l’exterior, el 26,5% de les empreses han assenyalat les dificultats legals i administratives
Per la seva banda, la directora general d’Andorra Business, Judith Hidalgo, ha valorat positivament els resultats de l’estudi. Tot i reconèixer que la mostra és limitada, ha destacat que les dades confirmen l’existència d’empreses andorranes internacionalitzades i amb voluntat de continuar creixent fora del país. Així, Hidalgo ha recordat que la internacionalització «no és barata ni fàcil», però ha reafirmat el compromís de l’entitat per continuar ampliant els serveis d’acompanyament i suport a les empreses.
Amb tot, la voluntat és donar continuïtat a l’observatori i ampliar-ne progressivament l’abast per incorporar més empreses i sectors econòmics. L’objectiu, segons han explicat, és disposar d’una eina que permeti seguir l’evolució de la internacionalització empresarial al país i orientar futures accions de suport al teixit productiu andorrà.
L’Acord d’associació facilitaria la internacionalització
Qüestionats per als possibles beneficis de l’Acord d’associació amb la Unió Europea en materia d’internacionalització, tant ACTINN com Andorra Business han coincidit a assenyalar que el futur encaix europeu d’Andorra podria facilitar notablement la internacionalització de les empreses del país.
D’aquesta manera, Hidalgo ha explicat que una de les barreres identificades a l’estudi és la dificultat d’homologar productes i determinats serveis als mercats internacionals. Actualment, moltes empreses han de completar processos de certificació país per país abans de poder comercialitzar-los. «Si mirem només l’aspecte de la internacionalització de les empreses, clarament l’Acord d’associació és un abans i un després», ha afirmat.
En la mateixa línia, Moles ha considerat que l’acord contribuiria a eliminar algunes de les limitacions que avui condicionen la competitivitat internacional de les empreses andorranes. «Facilitarà moltíssim que les empreses es puguin internacionalitzar», ha assegurat.