Conclave resolt

“Habemus Papam”: Robert Francis Prevost, escollit nou Papa amb el nom de Lleó XIV

La xemeneia de la Capella Sixtina confirma l’elecció del nou pontífex poc després de les 18.00 hores d’aquest dijous 8 de maig

A les 18.07 hores, la xemeneia de la Capella Sixtina ha emès la tan esperada fumata blanca, indicant al món sencer que l’Església catòlica ja té nou Papa. El conclave ha culminat amb l’elecció de Robert Francis Prevost, que ha triat el nom de Lleó XIV, convertint-se així en el 267è Pontífex de la història i el primer nord-americà en assumir aquest càrrec.

Nascut a Chicago fa 69 anys, Prevost pertany a l’orde dels agustinians i ha destacat al llarg de la seva trajectòria per la seva tasca pastoral a Amèrica Llatina, especialment al Perú, on va exercir com a bisbe. Després del tradicional “Habemus Papam”, pronunciat pel cardenal Dominique Mamberti, Lleó XIV ha aparegut al balcó central de la Basílica de Sant Pere per adreçar les seves primeres paraules com a Papa.

En el seu discurs, ha volgut recordar el Papa Francesc amb gratitud i estima, destacant el seu exemple de servei. També ha expressat el seu agraïment als 133 cardenals electors, especialment als mínims 89 que li han donat suport, i s’ha definit amb senzillesa com a “cristià, bisbe i servidor”. Una de les sorpreses del moment ha estat quan ha canviat al castellà per dirigir-se als fidels de parla hispana i, en particular, al poble del Perú, a qui ha dedicat unes paraules plenes d’afecte i reconeixement.

La seva elecció ha estat inesperada, ja que no figurava entre els noms destacats a les quinieles prèvies, que es repartien entre els sectors reformista i conservador. Tot i això, el seu perfil discret, amb experiència missionera i pastoral, hauria estat clau per obtenir el consens en un conclave molt participatiu.

El conclave es va iniciar el dimecres 7 de maig passades les 17.30 hores, amb l’“Extra Omnes” pronunciat pel mestre de cerimònies Diego Ravelli, qui va donar pas a les deliberacions dins la Capella Sixtina. Aquesta ha estat una de les eleccions amb més electors de la història recent, amb cardenals de tot el món i una mitjana d’edat de 72 anys. Amb els frescos de Miquel Àngel com a testimoni mut, la Capella Sixtina –seu dels conclaves des del 1878– ha estat, una vegada més, l’escenari on s’ha decidit el futur de l’Església.

La mort del Papa Francesc, el passat 21 d’abril, en Dilluns de Pasqua, va obrir un període de reflexió i expectativa. Ara, amb Lleó XIV com a nou Papa, comença una etapa marcada per la voluntat de servei, la connexió amb el poble i una mirada atenta cap a les comunitats de base, especialment a Llatinoamèrica.