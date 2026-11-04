França preveu fer servir explosius per estabilitzar un bloc de 300 metres cúbics a l’RN20 durant les obres de 2027

Les obres definitives de seguretat de l’RN20 inclouran l’ús d’explosius per provocar la caiguda controlada dels blocs de roca inestables, especialment d’un de 300 metres cúbics que continua representant un risc a la zona de Mérens-les-Vals. Aquesta és una de les principals concrecions que s’han donat a conèixer després de la primera reunió del comitè estratègic francoandorrà, celebrada ahir dimarts a Foix, per preparar les actuacions previstes per a la tardor del 2027. A més de les detonacions en un perímetre confinat, el projecte contempla la instal·lació de xarxes i cables de protecció per estabilitzar la paret rocosa i prevenir nous despreniments, tot plegat després de l’esllavissada registrada el passat 31 de gener.
La trobada ha comptat amb una delegació del Govern encapçalada per l’ambaixadora d’Andorra a França, Esther Rabassa, i el director de Territori, David Palmitjavila, sota la presidència del prefecte de l’Arieja, Hervé Brabant. També hi han participat representants institucionals d’Occitània i de l’Alta Arieja, així com responsables de la xarxa ferroviària francesa SNCF. Durant la sessió, la direcció interdepartamental de carreteres del Sud-oest de França, organisme gestor de l’RN20, va exposar les principals característiques tècniques d’una intervenció que s’ha estudiat durant més de sis mesos per la seva complexitat. Així, i tot i que la tardor del 2027 continua sent el període previst per executar-la, el calendari concret encara està pendent de definició.
Els treballs tècnics, estudiats durant més de sis mesos, preveuen detonacions controlades i la instal·lació de xarxes i cables per estabilitzar la paret rocosa
Una de les qüestions que continuen obertes és com garantir la mobilitat durant els treballs, davant la possibilitat que la carretera hagi de tornar a tancar durant diverses setmanes, tal com ja havien advertit les autoritats franceses i andorranes. En aquest sentit, els estudis complementaris analitzen ara la viabilitat d’habilitar una via alternativa que permeti reduir les interrupcions de circulació. Segons ha informat l’Executiu, els serveis estatals francesos treballen per minimitzar les conseqüències d’un eventual tancament, especialment per als residents i els sectors econòmics de l’Alta Arieja i del Principat. De moment, però, no s’ha concretat cap solució ni s’ha determinat la durada de les possibles restriccions.
Per avançar en aquesta planificació, la reunió ha servit també per establir tres grups de treball tècnics amb representants dels dos països, els quals abordaran les repercussions de les obres més enllà de la intervenció sobre la carretera. El primer se centrarà en l’impacte econòmic i en les possibles mesures d’acompanyament als sectors afectats, mentre que el segon estudiarà les conseqüències sobre la vida quotidiana, especialment pel que fa a la mobilitat, l’accés a l’atenció sanitària, l’educació i els serveis essencials. Finalment, el tercer grup s’ocuparà de la seguretat de les obres, les autoritzacions administratives i els mecanismes de comunicació amb els usuaris. La coordinació general continuarà sota la responsabilitat del prefecte de l’Arieja.
Mentrestant, els dispositius de seguretat instal·lats després de l’esllavissada continuaran operatius fins que es puguin executar les actuacions definitives. Entre aquests hi ha sensors que controlen els moviments de la paret rocosa i un sistema de senyalització lluminosa que permet interrompre immediatament la circulació si es detecta algun desplaçament potencialment perillós. Aquestes mesures preventives es mantindran mentre avancen els estudis complementaris i es concreten les condicions de les obres. Pel que fa al seguiment institucional, la pròxima reunió del comitè estratègic està prevista per a principis de l’any vinent, quan les dues parts podran continuar treballant en les alternatives per reduir les afectacions sobre la connexió transfronterera.