Salut impulsa una formació d’acompanyament als adolescents per prevenir conductes envers les drogues

El Ministeri de Salut, a través del Pla Nacional contra les Drogodependències (PNCD), organitza aquesta setmana una formació específica sobre acompanyament emocional adolescent, adreçada als tècnics de joventut dels comuns i del Govern i als agents de policia. Aquesta formació proporciona eines als assistents per detectar les dificultats emocionals no abordades que solen ser el rerefons de moltes conductes de risc associades al consum de substàncies. Aquesta formació dona continuïtat a les formacions que s’ofereixen de manera anual a aquests professionals i també respon a la demanda de les associacions de l’àmbit de la salut mental.
Durant les dues sessions, celebrades l’11 i el 12 de desembre, s’han treballat aspectes clau com la detecció de senyals de malestar emocional en adolescents, els factors de risc associats, les estratègies de regulació emocional, les eines pràctiques per reforçar la comunicació i el vincle educatiu. La formació ha inclòs també dinàmiques i casos pràctics orientats a millorar l’actuació quotidiana dels professionals que acompanyen els adolescents.