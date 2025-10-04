Fité posa en valor els oficis tradicionals a l’acte inaugural de la cinquena edició de la Pitavola del Comapedrosa

Els ramaders de la Massana han estat els primers a arribar a la Pitavola del Comapedrosa per descarregar el bestiar que tindran exposat durant tot el cap de setmana a Arinsal. Les vaques, vedells, ovelles i cavalls s’han convertit en un dels pols d’atracció del mercat de muntanya dels Pirineus, especialment del públic familiar, ja que els infants han pogut veure de prop i donar farratge als animals. Durant l’acte inaugural, el cònsol menor, Roger Fité, ha remarcat la importància de la presència ramadera a la fira, “ja que la ramaderia és l’activitat que més ens acosta a les nostres arrels”. També ha destacat la gran qualitat de la trentena de productors artesanals que participen en el mercat, tant d’Andorra com de l’Arieja i l’Alt Pirineu, els territoris que conformen el Parc de les Tres Nacions. El carrer dels artesans té, de nou, una gran acceptació. El públic pot veure com es treballa la forja o el vidre, descobrir el procés de fabricació d’un cistell o contemplar la feina de la ceramista.
La Pitavola va néixer va cinc anys per commemorar l’aniversari de la creació del parc natural del Comapedrosa. Aquest any, per celebrar l’onomàstica, l’Andorra Gospel Cor ha interpretat la cançó del Comapedrosa, amb la col·laboració del públic, que s’ha animat a cantar la tornada amb entusiasme. L’acte ha continuat amb un recorregut teatralitzat pel mercat de la mà del Quico i la Manela, dos pagesos que han omplert de bon humor i rialles el casc antic d’Arinsal.
Les sortides guiades són un altre dels al·licients de la Pitavola. Aquest matí hi ha hagut una sortida micològica amb Manel Niell, d’Andorra Recerca i Innovació, que també ha ofert una xerrada sobre bolets; i una excursió pel camí de Percanela amb Guiding 4seasons. Les rutes continuen demà amb una sortida guiada pel camí de les Carboneres, durant la qual els participants podran descobrir la nova carbonera interpretativa. A més, també hi haurà una sortida per descobrir la fauna lligada a la hidrologia del parc, amb el biòleg Jordi Nicolau, i una sortida d’orientació.
Una de les novetats d’aquesta edició és la participació de Leica, amb una sessió sobre les millors càmeres objectius, lents i òptiques per realitzar fotografies de muntanya, en la qual hi ha participat més d’una vintena de persones. A més, aquesta tarda hi haurà una masterclass amb el fotògraf de fauna salvatge Frédéric Larrey. Durant tot el cap de setmana es pot visitar una exposició del fotògraf francès sobre la pantera de neu a l’edifici del Quart.
També hi ha sessions de migdia i de vespre de la Ruta de la Tapa, amb la participació dels establiments d’Arinsal. Les persones que hi participin podran votar la millor tapa, la més ben presentada i la més innovadora a través d’un formulari que obtindran amb un codi QR. D’aquesta manera, els premiats obtindran un reconeixement sorgit del públic popular.
Durant la jornada de demà continuaran els tallers infantils, els escape rooms, la Ruta de la tapa i les actuacions musicals al Niu de la Pitavola, a més del mercat artesanal que tancarà les portes a les 17.00 hores.