Fins a 960 alumnes de tots els sistemes educatius reben una formació en riscos naturals impartida per Protecció Civil

Des de l’inici d’aquest curs, totes les escoles del país han participat en una formació sobre riscos naturals i autoprotecció impartida per Protecció Civil, una iniciativa pensada per dotar els alumnes d’eines pràctiques que permeten saber com actuar davant situacions de risc i reforçar la prevenció. Segons explica el cos a través d’X, la formació va finalitzar dijous passat al col·legi Mare Janer, posant punt final a un recorregut que ha arribat a 960 alumnes de tots els sistemes educatius. En aquest sentit, es recorda que tant la Creu Roja Andorrana com els Bombers continuen intervenint a les escoles amb l’objectiu de formar els adolescents en primers auxilis i equip de primera intervenció en cas d’incendi.