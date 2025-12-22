Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Alumnes durant la formació. | Protecció Civil
Fins a 960 alumnes de tots els sistemes educatius reben una formació en riscos naturals impartida per Protecció Civil

La Creu Roja i els Bombers continuen intervenint per formar els adolescents en primers auxilis i equip de primera intervenció en cas d'incendi

Des de l’inici d’aquest curs, totes les escoles del país han participat en una formació sobre riscos naturals i autoprotecció impartida per Protecció Civil, una iniciativa pensada per dotar els alumnes d’eines pràctiques que permeten saber com actuar davant situacions de risc i reforçar la prevenció. Segons explica el cos a través d’X, la formació va finalitzar dijous passat al col·legi Mare Janer, posant punt final a un recorregut que ha arribat a 960 alumnes de tots els sistemes educatius. En aquest sentit, es recorda que tant la Creu Roja Andorrana com els Bombers continuen intervenint a les escoles amb l’objectiu de formar els adolescents en primers auxilis i equip de primera intervenció en cas d’incendi.

