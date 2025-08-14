Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Imatge de les retencions a la CG-1 en sentit sud al terme de Sant Julià de Lòria. | Lector
El Periòdic d'Andorra
Pont d'agost

L’operació sortida deixa fins a quatre quilòmetres de cua a la frontera espanyola en l’inici del pont d’agost

El Principat afronta congestions a fronteres i entrades de parròquies, amb esperes de fins a una hora per creuar la frontera hispanoandorrana

Les principals vies del país han viscut aquest dijous una tarda de trànsit intens i llargues retencions. El punt més crític s’ha registrat a la frontera hispanoandorrana, en sentit sortida, on les cues han arribat fins als quatre quilòmetres, segons dades del Servei de Mobilitat. Les congestions han començat cap a les 15.40 hores, coincidint amb un fort augment del volum de vehicles. “Per poder marxar del país aquesta tarda he hagut d’esperar més d’una hora”, relatava a EL PERIÒDIC una conductora atrapada a la cua.

L’efecte calendari hi ha jugat un paper clau. Enguany, la festivitat de la Mare de Déu d’Agost cau en divendres, fet que ha animat molts residents i visitants a començar les vacances un dia abans. Les autoritats ja preveien aquesta situació i mantenen actiu el dispositiu especial de trànsit previst per a tot el mes d’agost, també durant aquest pont.

El control del flux de sortida es fa cada tarda, de 15.00 a 20.00 hores, a les zones de la Comella i la Margineda, on s’habilita un doble carril per agilitzar la circulació. Pel que fa a les entrades, el sistema funciona entre les 06.00 i les 14.00 hores a Sant Julià de Lòria, també amb dos carrils habilitats. Tot i que aquesta mesura habitualment no s’aplica en diumenge, no es descarta utilitzar-la el cap de setmana si l’afluència ho fa necessari.

El matí ja havia deixat senyals d’alerta. A les 11.36 hores, Mobilitat detectava trànsit dens a la CG-2, a l’entrada d’Encamp en sentit sud. A les 12.28 hores, el mapa de congestions s’eixamplava: cues a la N-145 d’entrada al país, al Túnel de la Tàpia (CG-1) en direcció sud, a l’entrada de Canillo per la CG-2 en sentit sud i a la CG-4 a la Massana, també en direcció sud. Mitja hora més tard, a les 12.56 hores, la carretera d’Obac (CG-2) en sentit sud també quedava afectada.

A la tarda, el trànsit ha continuat movent-se d’un punt a un altre. La CG-2 a l’entrada de Canillo en sentit sud tornava a saturar-se i, a les 18.33 hores, la CG-3 a l’entrada de la Massana en sentit nord patia el mateix destí. A Canillo, la presència d’agents de circulació ha estat constant des del matí per gestionar la pressió de vehicles, una situació que es repeteix aquests dies a la parròquia més alta del Principat. A la Massana, les cues han estat bidireccionals i persistents al llarg de tota la jornada.

