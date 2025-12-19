Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La ministra de justícia i interior, Ester Molné, al Consell General. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Seguiment administratiu

Fins a 11 permisos anul·lats i més de cinquanta expedients oberts en la lluita contra els casos de falsos fronterers

Interior intensifica la supervisió dels permisos d’immigració per garantir el compliment estricte de la normativa vigent i frenar els casos detectats

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha explicat que el Govern ha reforçat les actuacions per combatre el fenomen dels anomenats falsos fronterers. Segons ha indicat, aquestes accions ja han tingut conseqüències concretes i, “de moment, hi ha hagut 11 resolucions d’anul·lació” de permisos d’immigració. La ministra ha advertit que aquesta xifra pot augmentar, ja que “quan hi ha una incoació és que ja hi ha indicis suficients”.

Molné ha definit els falsos fronterers com “persones que tenen un permís d’immigració que els obliga a residir i treballar a Andorra, però en realitat treballen a Andorra i viuen a la Seu”. En aquest marc, ha detallat que des del mes de juliol s’han realitzat més de 1.400 controls, dels quals s’han derivat “64 declaracions” i l’obertura de “54 incoacions d’expedients d’anul·lació”.

La ministra ha recordat que el Govern va modificar els criteris d’atorgament dels permisos fronterers fa dos anys. Des d’aleshores, només es concedeixen si es pot acreditar “no només un empadronament, sinó una residència legal a l’altre costat de la frontera”. Segons ha explicat, aquest canvi es va adoptar després de constatar, en una reunió amb l’ambaixada espanyola, que la situació “podia ser un problema”.

En relació amb el context territorial, Molné ha reconegut que “el creixement de la població dels darrers anys, molt important d’Andorra, ha tingut un impacte en les comarques properes i particularment a la Seu d’Urgell”, una realitat que, ha afirmat, “no negarem”.

Davant d’aquest escenari, la ministra ha assegurat que l’Executiu no s’ha “quedat de mans a les butxaques” i ha exposat diverses mesures adoptades per contenir el creixement. Entre aquestes, ha citat l’eliminació de la figura dels treballadors destacats a través de la llei òmnibus, la restricció d’aquesta figura “només a les empreses de la Unió Europea, del G7 i de l’espai econòmic europeu”, així com l’enduriment dels requisits per a permisos per compte propi i residències passives.

Finalment, Molné ha destacat que s’han “racionalitzat molt les quotes d’immigració per tornar a xifres prepandèmia” i ha subratllat que el control dels falsos fronterers respon també a un compromís adquirit amb Espanya per “controlar aquest fenomen”.

