Fèlix i Pau Brunet comparteixen la seva experiència sobre l’autisme en un doble acte obert a tota la ciutadania

La inclusió i la sensibilització al voltant de l’autisme centraran l’atenció el pròxim dijous 4 de setembre a Andorra la Vella. La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) ha organitzat dues conferències a càrrec de Fèlix Brunet i del seu fill Pau, de dotze anys, amb la voluntat de compartir vivències familiars i aportar eines útils a les persones que conviuen amb aquesta realitat.
La sessió del matí, programada a les 11.00 hores, portarà per títol ‘El diagnòstic i ara què?’. Segons ha explicat Brunet en declaracions a EL PERIÒDIC, es tracta d’una proposta nova: “Serà la primera vegada que la fem. És una ponència que ens han demanat, però que no havíem fet mai”. L’objectiu és posar l’accent en la importància d’atendre també els progenitors i familiars quan arriba el diagnòstic. “Quan et diuen que el teu fill té autisme, passes de ser pare a ser terapeuta, psicòleg i fins i tot lluitador burocràtic”, ha remarcat.
La segona xerrada, prevista a les 19.00 hores, es titula ‘Superar el dol amb amor’ i tindrà lloc a la Sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, tal com s’indica al cartell de l’esdeveniment. Segons Brunet, aquesta ponència ja ha estat presentada en diferents escenaris d’Espanya: “És la que hem estat fent per tota Espanya i parla de com afrontar la primera etapa després de conèixer la condició”.
Cartell de promoció de la xerrada que es durà a terme el pròxim 4 de setembre. | Comú d’Andorra la Vella
La iniciativa de dur a terme aquestes xerrades neix dels vídeos que pare i fill van començar a enregistrar fa uns anys. En Pau, interessat en el món dels youtubers, va acceptar la proposta de parlar de l’autisme a través d’aquest format. “El primer vídeo el vam fer amb la Universitat de Girona i va tenir un milió de visualitzacions. A partir d’aquí vam decidir obrir un canal i anar compartint experiències”, ha relatat Brunet.
Amb el temps, aquesta activitat s’ha convertit en un projecte conjunt que ha evolucionat fins a les ponències públiques. Brunet ha assenyalat que l’experiència els ha portat a rebre nombroses mostres de suport. “Cada vegada rebem moltíssim feedback de gent que ens diu que els hem ajudat molt”, ha destacat. L’objectiu és continuar ampliant aquesta feina amb nous continguts motivacionals i informatius, així com col·laboracions diverses.
De cara al futur, la família té diversos projectes en marxa. Entre ells destaca un pòdcast conduït pel mateix Pau, amb entrevistes a persones conegudes i anònimes vinculades a l’autisme. També han iniciat una associació per promoure patis inclusius a les escoles, i busquen recursos per posar en marxa els primers projectes.