FEDA calcula vuit mesos, dividits en dos estius, per tenir finalitzades les obres d’infraestructura del parc eòlic del Maià

En el marc del dinar de Nadal de FEDA celebrat a Andorra la Vella aquest dijous, el director general de l’entitat, Albert Moles, ha avançat que el parc eòlic del Maià ha estat definit com un dels projectes centrals per incrementar la generació nacional d’energia i avançar cap a l’objectiu de cobrir entre el 30% i el 33% de la demanda amb producció pròpia. Pel que fa al calendari d’obres, Moles ha explicat que els treballs s’han planificat en dues fases condicionades per la climatologia d’alta muntanya. “Hem de veure que l’obra són dos estius [vuit mesos aproximadament]. Un primer any per a l’obra civil i un altre per posar-lo en marxa“, ha detallat.
En aquest sentit, Moles ha remarcat que aquest parc eòlic, juntament amb l’ampliació de la central hidroelèctrica de l’Ospitalet, la qual encara ha de completar la seva fase de tancament tècnic, ha estat identificat com una peça clau per reduir la dependència exterior. Actualment, el consum elèctric nacional s’ha situat en uns 625.000 MWh anuals, i que FEDA garantirà que “el 100% de l’energia importada serà renovable, un 33% provinent de França i un 33% d’Espanya“, ha puntualitzat.
En l’àmbit econòmic, Moles ha avançat que FEDA calcula tancar l’exercici amb resultats similars als de l’any anterior. “A nivell de resultats econòmics, la xifra és propera al tancament de l’any passat: 28 milions d’euros“, afegint que hi pot haver una variació del 5 o el 10%.
En paral·lel, el director general ha abordat el paper de la fotovoltaica, tot recordant que, ara com ara, “FEDA no té l’ús del sòl per poder encetar el projecte d’un parc fotovoltaic“, però ha insistit que això no frena l’avenç cap a la generació distribuïda. “Tothom que tingui una mica de teulat podrà accedir a la llum fotovoltaica. Hi haurà incentius i no hi ha cap limitació plantejada“, ha afirmat, tot assenyalant que algunes corporacions parroquials mantenen moratòries, de les quals “en desconeixem les bases“. També ha restat pes a l’impacte de les queixes d’alguns col·lectius ecologistes, que “no representarien un fre determinant” per al desplegament fotovoltaic.