Exteriors confirma que no hi ha víctimes andorranes en el l’accident mortal del funicular da Glória a Lisboa

Exteriors ha confirmat aquest dijous, en ser qüestionat per EL PERIÒDIC, que no consta cap ciutadà ni resident andorrà entre les víctimes de l’accident registrat dimecres al vespre al funicular da Glória, al centre històric de Lisboa. El sinistre es va produir a les 18.05 hores, quan un dels vagons va descarrilar en iniciar el descens per la Calçada da Glória. El vehicle, que circulava a gran velocitat, va impactar contra un immoble i va bolcar, deixant l’estructura destruïda i diverses persones atrapades.
Segons el balanç provisional de Protecció Civil portuguesa, hi ha 17 persones mortes i 23 ferits, cinc d’ells en estat crític. Entre les víctimes hi ha 14 passatgers, un vianant i dues persones que van perdre la vida a l’hospital. Per altra banda, més de seixanta efectius d’emergències i una vintena de vehicles terrestres van participar en les tasques de rescat. La Policia Judicial ha obert una investigació i, de moment, la hipòtesi principal és que un cable solt podria haver provocat el descarrilament.
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va expressar el condol de l’Executiu a través de les xarxes socials: “Des del Govern d’Andorra ens sumem a les mostres de condol pel tràgic accident a l’ascensor de la Glória a Lisboa. Transmetem el nostre condol a les famílies afectades i ens unim al Dia de Dol Nacional en senyal de respecte i solidaritat”. L’ambaixador de Portugal a Andorra, per la seva part, ha agraït les mostres de suport rebudes.
Cal destacar que el funicular da Glória, inaugurat el 1885 i declarat patrimoni d’interès públic, és una de les icones turístiques més visitades de Lisboa. Té un recorregut de 275 metres i una inclinació del 18%. L’últim descarrilament documentat va ser el maig del 2018, sense ferits.