Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Imatge del funicular un dia després de l'accident. | Agencia EFE/EPA/Tiago Petinga
El Periòdic d'Andorra
Condol del Govern

Exteriors confirma que no hi ha víctimes andorranes en el l’accident mortal del funicular da Glória a Lisboa

El sinistre ha causat 17 morts i 23 ferits, cinc en estat crític, mentre el Govern ha expressat el condol a les famílies i s’afegeix al dol nacional

Exteriors ha confirmat aquest dijous, en ser qüestionat per EL PERIÒDIC, que no consta cap ciutadà ni resident andorrà entre les víctimes de l’accident registrat dimecres al vespre al funicular da Glória, al centre històric de Lisboa. El sinistre es va produir a les 18.05 hores, quan un dels vagons va descarrilar en iniciar el descens per la Calçada da Glória. El vehicle, que circulava a gran velocitat, va impactar contra un immoble i va bolcar, deixant l’estructura destruïda i diverses persones atrapades.

Segons el balanç provisional de Protecció Civil portuguesa, hi ha 17 persones mortes i 23 ferits, cinc d’ells en estat crític. Entre les víctimes hi ha 14 passatgers, un vianant i dues persones que van perdre la vida a l’hospital. Per altra banda, més de seixanta efectius d’emergències i una vintena de vehicles terrestres van participar en les tasques de rescat. La Policia Judicial ha obert una investigació i, de moment, la hipòtesi principal és que un cable solt podria haver provocat el descarrilament.

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va expressar el condol de l’Executiu a través de les xarxes socials: “Des del Govern d’Andorra ens sumem a les mostres de condol pel tràgic accident a l’ascensor de la Glória a Lisboa. Transmetem el nostre condol a les famílies afectades i ens unim al Dia de Dol Nacional en senyal de respecte i solidaritat”. L’ambaixador de Portugal a Andorra, per la seva part, ha agraït les mostres de suport rebudes.

Cal destacar que el funicular da Glória, inaugurat el 1885 i declarat patrimoni d’interès públic, és una de les icones turístiques més visitades de Lisboa. Té un recorregut de 275 metres i una inclinació del 18%. L’últim descarrilament documentat va ser el maig del 2018, sense ferits.

Comparteix
Notícies relacionades
La capital i FEDA acorden instal·lar plaques solars a la plaça del Poble amb una producció de 91.000 kWh anuals
Presó provisional per als tres detinguts acusats de l’assassinat del contrabandista vinculat amb Andorra
Marc Pujol torna a la selecció 19 anys després i lidera les novetats per al partit amb Anglaterra i l’amistós amb Estònia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La Fundació Nostra Senyora de Meritxell insta a reforçar la inclusió laboral al país de les persones amb discapacitat
  • Parròquies, Societat
Prop de 3.000 abonats es queden sense llum a Ordino per unes obres que van malmetre un cable de subministrament
  • Societat
La CASS finançarà al 100% els fàrmacs amb inclisiran i levosimendan per al colesterol i la insuficiència cardíaca
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La capital i FEDA acorden instal·lar plaques solars a la plaça del Poble amb una producció de 91.000 kWh anuals
  • Parròquies, Societat
Prop de 3.000 abonats es queden sense llum a Ordino per unes obres que van malmetre un cable de subministrament
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella licita per 150.000 euros l’enderroc parcial de l’antic forn incinerador d’Encorcés
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

Ad debug output

The ad is not displayed on the page

current post: Exteriors confirma que no hi ha víctimes andorranes en el l'accident mortal del funicular da Glória a Lisboa, ID: 255310

Ad: Sky test (255095)
Placement: sky_left (255094)

Cache-busting: off
The ad can work with passive cache-busting

Find solutions in the manual