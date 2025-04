Habitatge a preu assequible

Enllestida la fase comunal del projecte d’habitatge assequible a l’avinguda del Pessebre

El Govern assumirà la segona fase del projecte, que consisteix en la construcció dels 38 habitatges que conformaran l’edifici

El Comú d’Escaldes-Engordany ha finalitzat la seva part de les obres del projecte de pisos de lloguer a preu assequible situat a l’avinguda del Pessebre número 60. Amb aquesta actuació, queden enllestits l’aparcament, la plaça pública i els tres locals comercials, que seran gestionats per la corporació comunal. A partir d’ara, el Govern assumirà la segona fase del projecte, que consisteix en la construcció dels 38 habitatges que conformaran l’edifici. El projecte és finançat conjuntament entre el Comú i l’Executiu.

L’aparcament compta amb una superfície construïda de 1.460 metres quadrats i disposarà de 38 places distribuïdes en quatre plantes soterrànies. A la part superior s’ha habilitat una plaça pública de més de 286 metres quadrats. Pel que fa als locals comercials, tenen una superfície de 37,69 m², 68,54 m² i 51,38 m² respectivament, i disposen de lavabos propis. Aquests espais romandran sota la gestió del comú i s’hi destinaran activitats d’interès públic i social.

Aquest projecte forma part de les mesures impulsades pel Comú d’Escaldes-Engordany per fer front al problema de l’accés a l’habitatge. Entre altres actuacions, la corporació ha implementat la suspensió temporal de noves construccions, l’elaboració del nou Pla d’Ordenament Urbanístic (POUP), la modificació de les bonificacions per afavorir exclusivament la construcció de pisos a preu assequible i la definició d’un sistema de càlcul matemàtic per determinar què es considera un lloguer assequible.