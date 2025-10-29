Encamp reprèn el transport d’hivern gratuït al Pas de la Casa per facilitar la mobilitat escolar durant la temporada

El Comú d’Encamp posarà en marxa el pròxim 24 de novembre el servei d’hivern de transport urbà i escolar del Pas de la Casa, que es mantindrà operatiu fins al 27 de març del 2026. L’objectiu de la iniciativa és facilitar els desplaçaments interns del nucli urbà durant els mesos més freds i donar suport tant als escolars com als residents.
El servei, totalment gratuït, circularà de dilluns a divendres, coincidint amb els dies lectius del calendari escolar, i mantindrà els recorreguts establerts en temporades anteriors. L’itinerari 1 connectarà el Llaç d’animació amb la cruïlla del carrer de les Pistes i el carrer Sant Jordi, on s’ubica el centre mèdic, abans de tornar al punt d’origen. Per la seva banda, l’itinerari 2 unirà el Llaç d’animació amb la zona de Costa Rodona, amb retorn també al punt inicial.
El servei d’hivern del Pas de la Casa serà gratuït i funcionarà de dilluns a divendres coincidint amb el calendari escolar.
Quant als horaris, el comú ha detallat que hi haurà tres sortides matinals i dues de vespertines. Les rutes del matí es faran a les 08.15 i 09.00 hores per a l’itinerari 1, i a les 08.30 hores per a l’itinerari 2. A la tarda, els autobusos circularan a les 17.05 i 17.20 hores per a l’itinerari 2.
L’administració comunal ha remarcat que no cal reserva prèvia per utilitzar el transport i que aquest servei s’emmarca en l’aposta per una mobilitat més còmoda, segura i sostenible, alhora que contribueix a reduir el trànsit rodat dins del Pas de la Casa.
El Comú d’Encamp ha avançat que en els pròxims dies es publicaran els mapes detallats dels recorreguts, amb la ubicació dels punts de parada i els horaris complets, per facilitar-ne la consulta als usuaris.