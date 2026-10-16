Argentinos en Andorra registra fins a 470 treballadors que no han arribat per problemes migratoris en només un any

L’associació Argentinos en Andorra ha comptabilitzat 470 treballadors que, durant l’últim any, no han pogut arribar a Andorra a causa de problemes relacionats amb els requisits migratoris. Les incidències s’han produït en tres punts del trajecte: als aeroports de sortida de l’Argentina o d’altres països sud-americans, als aeroports europeus i a la frontera andorrana, segons ha explicat el president de l’entitat, Marcelo ‘Riccie’ Ponce.
«Tenim registrats 470 treballadors a l’últim any que no han pogut arribar», ha afirmat Ponce, qui ha precisat que el recompte inclou incidències en els tres punts del trajecte. Així, tal com ha mencionat, els problemes poden començar abans d’arribar a Europa, ja que les companyies aèries també comproven si els viatgers disposen de la documentació necessària per fer el trajecte.
Ponce ha atribuït una part important d’aquestes situacions a la desinformació. «Més d’un 70% es tracten de persones que no han arribat a la informació correcta», ha assenyalat, en referència als casos amb inconvenients migratoris. Aquesta manca d’informació, ha apuntat, pot provenir de les xarxes socials, de continguts publicats a TikTok o de consells basats en pràctiques antigues que ja no són vàlides.
Les incidències s’han produït en tres punts del trajecte: als aeroports de sortida de l’Argentina o d’altres països sud-americans, als aeroports europeus i a la frontera andorrana
Un dels exemples que ha posat és la confusió al voltant del precontracte laboral, el qual alguns treballadors interpreten com una autorització per entrar al país. «No constitueix un document migratori», ha remarcat. També ha assenyalat que algunes persones viatgen sense bitllet de tornada perquè creuen que no és necessari, una circumstància que pot provocar problemes durant els controls migratoris.
Aquestes incidències poden tenir conseqüències econòmiques per als treballadors, els quals es poden veure obligats a comprar un altre bitllet, modificar les dates del viatge o, fins i tot, renunciar a desplaçar-se. Ponce ha advertit que els problemes poden comportar pèrdues de temps i diners i, en alguns casos, el retorn al punt de partida.
Ponce també ha assenyalat que, d’aquests, 110 corresponen a persones que han arribat fins a la frontera andorrana però no han pogut entrar al Principat. D’igual forma, l’associació també compta amb un registre que apunta que durant l’últim any n’hi ha hagut 25 que sí que han accedit al país, tot i haver tingut dubtes o problemes amb la documentació. Sobre aquests últims casos, ha explicat que es tracta principalment de confusions burocràtiques. «Només són casos molt mínims, que és una qüestió de confusió de paperassa», ha afirmat.
Aquestes incidències poden tenir conseqüències econòmiques per als treballadors, els quals es poden veure obligats a comprar un altre bitllet, modificar les dates del viatge o, fins i tot, renunciar a desplaçar-se
D’igual forma, Ponce ha precisat que les xifres corresponen als casos dels quals té constància l’associació i que, per tant, no representen necessàriament el total de treballadors afectats per aquestes incidències.
Ponce ha defensat que l’objectiu de l’associació és prevenir aquestes situacions mitjançant la informació i l’acompanyament als treballadors que volen venir al Principat. «El que finalment decideix fer el viatge, que porti tota la documentació», ha assenyalat. En aquest sentit, ha insistit que conèixer els requisits abans de sortir del país d’origen pot evitar incidències durant el trajecte i reduir el risc de perdre temps i diners, informa l’ANA.