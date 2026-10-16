El Virolat arriba per primera vegada a Ordino amb la Reserva de la Biosfera com a protagonista de l’art urbà

Ordino ha donat el tret de sortida a la tercera edició del Virolat, el festival de grafiti i art urbà que té com a principal temàtica la Reserva de la Biosfera, tot i que també es marca com a objectiu recuperar el carrer com a espai de trobada per als joves i reivindicar l’art urbà com una eina per embellir i transformar l’espai públic. Val a dir que la iniciativa s’ha traslladat per primera vegada a la parròquia ordinenca i ho fa amb una temàtica comuna per a tots els artistes participants: la Reserva de la Biosfera, un eix que busca transmetre un missatge compartit a través de les diferents intervencions artístiques.
«Des de l’organització se’ns van proposar dos temes i vam escollir aquest, perquè pensàvem que, per a un primer any a Ordino, era un tema que tenia molt ganxo i que funcionaria molt bé aquí», ha declarat la consellera de Cultura del Comú, Mònica Armengol. Per la seva banda, l’organitzadora de l’esdeveniment, Andrea Camp, s’ha mostrat satisfeta amb la bona acollida del festival i ha remarcat la diversitat dels grafitis que s’hi exposen, així com el fet que l’espai sigui més gran que en edicions anteriors. «La veritat és que ja es pot veure que llueix moltíssim tot el treball de tots els artistes, la diversitat d’estils. Estic supercontenta d’haver-ho pogut fer aquí», ha afirmat.
«El grafiti com a tal és un espai de creació, és una tècnica expressiva, com la música o qualsevol altra disciplina artística» – Mònica Armengol
Tanmateix, Camp ha volgut remarcar que cal diferenciar les intervencions vandàliques de les creacions artístiques autoritzades, les quals en ocasions es poden arribar a confondre. En aquest sentit, ha assegurat que «hi ha una part del grafiti que sí que és vandàlica, però al final hi ha tota una altra part que es fa de forma legal i que cada vegada es promou més». Unes afirmacions amb les quals la consellera Armengol ha coincidit: «El grafiti com a acte vandàlic, sense autorització, com a manifestació sense cap intenció al darrere, s’ha de perseguir, evidentment, perquè hi ha unes lleis i unes normes. Però el grafiti com a tal és un espai de creació, és una tècnica expressiva, com la música o qualsevol altra disciplina artística».
Amb tot, i més enllà de la vessant artística, el Virolat busca reivindicar el carrer com un espai de trobada i expressió per als joves. En aquest aspecte, l’organitzadora considera que l’ús constant dels dispositius mòbils fa necessari promoure activitats que fomentin la participació presencial i la relació entre les persones. Tanmateix, tot i reconèixer que les xarxes socials formen part de la realitat actual, ha dit que també són una eina útil per difondre l’art. D’aquesta manera, el festival combina la promoció de l’art urbà amb la sensibilització al voltant de la Reserva de la Biosfera i la reivindicació de l’espai públic com a entorn de creació, convivència i participació ciutadana.