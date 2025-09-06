Encamp inicia les jornades teatralitzades amb noves visites guiades a Sant Romà i al conjunt històric de les Bons

Les jornades teatralitzades d’Encamp enguany han encetat aquest dissabte la temporada que incorpora com a novetat les visites al conjunt històric de les Bons i a l’església de Sant Romà, amb sessions els dies 6 i 13 de setembre, mentre que les dels murals de la Mosquera seran el 20 i 27. Les representacions van a càrrec de Júlia Giménez i Anna Pallmitjavila, de l’escola Entreacte. La consellera de Turisme d’Encamp, Verònica Solsona, ha remarcat que “aquest any hem afegit les visites a Sant Romà de les Bons, en col·laboració amb el Govern d’Andorra, i hem superat l’aforament previst de 20 persones tant per la visita d’avui com per les següents”.
En aquest sentit, la cap de l’àrea de museus i monuments del ministeri de Cultura, Rut Casabella, ha afirmat que des de l’àrea “ampliem el projecte de bat a bat” amb una extensió dels horaris d’obertura de les esglésies de Sant Romà i Sant Miquel d’Engolasters. “En el cas de l’església d’Encamp, conjuntament amb el comú, obrim amb el servei de visites guiades i gratuïtes fins al 29 de novembre”, ha assegurat Casabella. La cap d’àrea ha confessat que es tracta d’una gran oportunitat per explorar “l’esglesia romanica amb més elements arquitectònics romànics del país”. “A més, a l’interior, tot i que hi ha una reproducció de les pintures, quan aquestes es van arrancar a principis del segle XX van deixar alguns detalls de la pintura romànica de segle XII, val la pena pujar i descobrir el testimoni del romànic d’Andorra”, ha convidat Casabella.
Una visita amb espectacle
A les Bons, la Júlia Giménez i l’Anna Palmitjavila han representat la història del poble de les Bons amb anècdotes, humor i llegendes. La Júlia interpreta la Cinta, la llevadora i remeiera del poble, i l’Anna fa de Marta, la cosidora. Entre els punts s’han destacat els colomers de torre. “Els colomers servien per a la filla dels coloms i també per enviar missatges. I, a més, la colomassa era un fertilitzant natural per als nostres horts”, han explicat. “No totes les cases tenien colomer. Els que en tenien eren per prestigi i hi posaven proteccions als murs per evitar que els animals hi entressin. Estava orientat al sol i amb quatre llossats, i d’aquesta manera també era una inspiració d’arquitectura vernacular entre el segle XVII i XVIII”, han afegit.
I no hi podia faltar la llegenda del Bany de la Reina Mora. La Cinta ha destacat que “si toques l’aigua del bany de la Mora ja pots mirar-te el palmell de la mà i veure el que et depara el destí”. Segons han representat les intèrprets, la Reina Mora es banyava en silenci en aquell indret i si algú gosava apropar-se o mirava sense permís “quedava sec de desig o de por”. També han recordat la història d’un tresor amagat i d’una família de forasters que “va excavar dia i nit buscant un tresor que mai no van trobar”. “Van acabar embogint i els van tancar a l’asil de la Seu d’Urgell”, han conclòs.
La representació es tornarà a repetir el 13 de setembre, en un segon passi també amb l’aforament esgotat.