Pisos de preu assequible

Encamp formalitza la concessió de 14 pisos a Saetde per allotjar treballadors tot l’any al Pas de la Casa

La cònsol major, Laura Mas, defensa que Encamp ha complert amb el pacte del Pla de les Pedres i demana a Canillo que activi els següents passos

El Comú d’Encamp ha formalitzat la concessió de catorze pisos a la societat Saetde, gestora de les pistes d’esquí de Grandvalira, per facilitar allotjament als seus treballadors durant tot l’any al Pas de la Casa. L’adjudicació, que té una durada inicial de deu anys i pot ser prorrogada fins a un màxim de cinc més, busca fer front a les dificultats d’accés a l’habitatge a la parròquia, especialment entre els treballadors temporers.

Els habitatges, que fins ara només es posaven a disposició durant la temporada d’hivern, es podran utilitzar ara de forma continuada durant els dotze mesos. Segons ha explicat la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, “al mes de novembre vam fer de costum aquesta subhasta per també col·laborar amb una part de les problemàtiques de l’habitatge, que en aquest cas és pels temporers”, afegint que “vam pensar que valia la pena poder provar amb aquesta gestió per als dotze mesos”.

D’acord amb les bases de la convocatòria, els pisos es podran destinar principalment a empleats fixos o de temporada de l’empresa adjudicatària, però també s’admet la possibilitat d’oferir-los com a habitatge de lloguer a preus moderats, sempre que s’ajustin als límits fixats pel Govern per al parc públic. Aquesta doble opció pretén garantir que els pisos cobreixin les necessitats d’allotjament laboral alhora que contribueixin a l’oferta residencial assequible a la localitat.

En total, l’adjudicació inclou cinc pisos d’una habitació, set de dues habitacions i dos amb tres dormitoris. Tots compten amb aparcament i traster inclosos. La concessió representa una entrada anual de 108.540 euros per a les arques comunals. Mas també ha remarcat que es tracta “d’una fórmula que pot ajudar a posar pisos a preu assequible al mercat”, ja que s’ha fixat com a sostre el preu de lloguer màxim establert pel Govern per als pisos del parc públic d’habitatge.

A més dels pisos, el concurs ha permès posar en servei tres locals ubicats a la mateixa finca que portaven 16 anys buits. En aquest cas, els espais han estat adjudicats a l’empresa Ruvefe, SL i podran ser utilitzats com a magatzems. “El que s’ha pogut fer és posar-los a disposició perquè puguin tenir una utilitat i puguin ajudar a la ciutadania del Pas de la Casa”, ha afirmat la cònsol. Cal destacar que el conveni signat entre el comú i el Govern es mantindrà per a l’únic pis que ja formava part del parc públic d’habitatge.

Mas defensa que Encamp ha aclarit els dubtes a Saetde i apunta ara a Canillo

En un altre ordre, Mas ha relatat que el comú ha complert amb els compromisos establerts en l’acord sobre el telecadira del Pla de les Pedres i ha instat el Comú de Canillo a continuar amb el procediment. La cònsol ha recordat que el giny es troba en sòl canillenc, tot i que és gestionat per la societat Encampadana de Serveis i Instal·lacions, SAU (Encisa). “Es tracta d’una instal·lació que opera en situació de precari i, per tant, el que ens corresponia per sentència era pactar un preu d’ús”, ha explicat.

Mas ha detallat que, un cop publicat l’acord entre les dues corporacions, Saetde va presentar algunes al·legacions. En aquest sentit, ha assegurat que “els dubtes s’han aclarit mitjançant una carta i resposta formal a les al·legacions de Saetde”, i ha remarcat que “l’empresa ha validat i acceptat aquests aclariments”.

La cònsol ha volgut posar en valor l’acord assolit entre Encamp i Canillo després de dues dècades de conflicte. “Crec que cal agrair que dos comuns hagin estat capaços de posar fi a un litigi que feia 20 anys que arrossegàvem”, ha afirmat. No obstant això, ha apuntat que encara manca la resposta del comú de Canillo i ha expressat la voluntat que les tres parts —Encamp, Canillo i Saetde— puguin asseure’s per acabar de resoldre la situació.

Finalment, Mas ha subratllat que, com que la publicació de l’acord es va fer de manera conjunta, qualsevol pas posterior també ha de seguir aquesta línia. “La publicació es va fer conjuntament, per tant, el recurs —tot i que Encamp ja ha donat resposta als dubtes— també s’ha de presentar conjuntament. Ara entenc que Canillo haurà de fer el mateix”, ha conclòs.